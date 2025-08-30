Atención jubilados: estos son todos los datos claves que tienen que tener en cuenta cuando le depositen los haberes de septiembre 2025

El mes de septiembre va a empezar con novedades importantes para quienes dependen de los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En este caso no solo se actualizan los montos por movilidad, sino que además sigue en pie el beneficio extra que trata de ayudar de alguna manera a quienes perciben los ingresos más bajos.
Con esta actualización de los montos, los jubilados y pensionados van a poder recibir una cierta mejora en sus haberes que se combina con el bono adicional. De todas formas es importante destacar que otros grupos también van a poder acceder a beneficios complementarios hasta llegar al monto mínimo.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre 2025
Todos los haberes registran un incremento del 1,9%. Así quedan los valores para este mes:
- Jubilación mínima: $390.277,17 (compuesta por $320.277,17 de haber más el bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 de haber más el bono).
- Pensiones no contributivas (por invalidez o vejez): $294.194,02 ($224.194,02 de haber más el bono).
- Madres con siete hijos: $390.277,17 ($320.277,17 más el bono).
- Jubilación máxima: $2.155.162,17.
Esto trata de mantener de alguna manera los ingresos en medio de la inflación.
Quiénes cobran el bono de $70.000
El bono de $70.000 se entrega solo a los jubilados y pensionados con los haberes más bajos. Quienes superen ese nivel, van a recibir efectivamente el refuerzo, pero en un porcentaje menor.
El objetivo que tiene este beneficio es reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables, tratando de dar una especie de ayuda en el marco de la suba de precios.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en septiembre 2025
El calendario de pagos se organiza de acuerdo al número final del DNI y al monto que percibe cada beneficiario.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que cobran más de la mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
