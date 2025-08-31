El documento clave que podés obtener en Mi ANSES y te sirve para más de un trámite

Se trata de una comprobante que podría resultar de suma utilidad en más de un trámite y además, no requiere firma ni sello.

El portal web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite a los usuarios acceder a documentación útil para distintos trámites. Uno de los más importantes es el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) , que resulta esencial para acreditar la afiliación a una obra social ante instituciones médicas, empleadores u otros organismos.

Pueden obtener este documento los trabajadores en relación de dependencia, los titulares de la prestación por desempleo, los jubilados y los pensionados. En todos los casos, el CODEM puede además reflejar la cobertura de familiares a cargo, ya sean cónyuges o convivientes, hijos solteros menores de 21 años, hijos de hasta 25 que estén estudiando o hijos sin límite de edad cuando tengan una discapacidad.

De esta manera, el comprobante se convierte en una herramienta fundamental dentro del sistema de salud, ya que confirma la obra social del titular y, cuando corresponde, también la protección de su grupo familiar.

El Comprobante de Empadronamiento (CODEM) es el documento que confirma a qué obra social se encuentra afiliada una persona y, en caso de corresponder, detalla si también brinda cobertura a sus familiares a cargo .

Se trata de una constancia que resulta válida para numerosos trámites dentro del sistema de salud, como una internación programada, una derivación médica o incluso la presentación de un reclamo por prestaciones.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se aclaró que el CODEM tiene validez legal y que no requiere firma ni sello para ser utilizado. Esto lo convierte en una herramienta práctica y confiable para resolver gestiones de manera rápida y sin demoras administrativas.

Guia ANSES: cómo obtener el CODEM desde Mi ANSES

El trámite para consultar la obra social a través de ANSES es rápido, sencillo y está disponible las 24 horas del día. No requiere clave ni usuario, lo que facilita el acceso incluso en situaciones de urgencia.

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES – CODEM. Completar el formulario con el número de CUIL o DNI. Hacer clic en “Continuar”. El sistema mostrará de inmediato la obra social registrada y, si corresponde, también a los familiares a cargo. Desde la misma página, es posible descargar e imprimir el comprobante para tenerlo disponible en formato físico.

De esta manera, los beneficiarios pueden verificar en cualquier momento qué obra social tienen asignada y contar con la constancia oficial emitida por ANSES.