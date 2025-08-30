El crédito de hasta $2.500.000 al que pueden acceder titulares de la AUH de ANSES que cumplan con este requisito

El próximo mes, los titulares de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder a créditos especiales mediante un trámite sencillo. Esta medida tiene como objetivo acompañar económicamente a los beneficiarios para que puedan solventar distintos gastos.

Los préstamos estarán disponibles para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación Familiar por Hijo , así como también para jubilados y pensionados que perciben haberes a través de ANSES. La gestión se realiza únicamente a través del home banking de las dos entidades bancarias habilitadas para otorgarlos.

Los beneficiarios que cobren a través del Banco Provincia podrán ingresar a su cuenta de home banking para realizar la solicitud del crédito. Este proceso es completamente digital, lo que evita traslados o esperas en las sucursales. Una vez iniciada la gestión, el sistema del banco procesa la operación y, si la solicitud es aprobada, el dinero se acreditará de forma automática en la cuenta del solicitante.

Para ello, tienen ingresar al home banking , seleccionar la opción “Préstamos” , simular el crédito online para calcular cuota y plazo y confirmar la solicitud. La acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles , y los fondos quedan disponibles para su uso inmediato mediante cajeros, compras con tarjeta de débito o transferencias.

Banco Nacion BNA Mariano Fuchila

ANSES: cómo funciona el crédito que otorga Banco Nación

Los titulares que perciban sus haberes en el Banco Nación también podrán acceder a estos créditos utilizando la plataforma de home banking de la entidad. El trámite se realiza en pocos pasos, también de manera digital y sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Una vez que se completa la gestión, el banco analiza la solicitud y, al igual que en el Banco Provincia, el monto aprobado se acreditará directamente en la cuenta bancaria del beneficiario en un plazo de hasta 48 horas hábiles. Desde ese momento, el dinero puede ser retirado por cajero, utilizado en compras o transferido a otra cuenta, según la necesidad del titular. Los plazos de devolución de préstamos se encuentran entre los 12 y los 72 meses, con cuotas fijas mensuales.

Para poder solicitar estos préstamos especiales en cualquiera de los bancos habilitados, los titulares deberán cumplir con las siguientes condiciones: