ANSES: cómo obtener el 20% de reintegro en supermercados y farmacias

El programa alcanza a más de 12.000 comercios adheridos e incluye más que solo descuentos.

El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) continúa impulsando una serie de beneficios orientados a mejorar el poder de ahorro de jubilados y pensionados, en un contexto donde la inflación se ve reflejada en el gasto cotidiano en alimentos y productos esenciales.

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Se trata de una iniciativa que combina descuentos directos en comercios adheridos y reintegros. Se pueden utilizar de manera muy sencilla al momento de pagar. El programa alcanza a miles de comercios en todo el país y se convirtió en una alternativa para reducir el impacto de los precios en productos de consumo diario.

Mediante acuerdos con entidades bancarias y una amplia red de comercios, el organismo busca brindar a sus beneficiarios el acceso a descuentos y reintegros en compras habituales, especialmente en supermercados y farmacias.

Beneficios ANSES es un programa nacional hecho para personas que cobran pensiones y jubilaciones mediante el organismo. Busca mejorar el acceso a bienes y servicios básicos. La propuesta está hecha a partir de acuerdos con supermercados, farmacias y comercios de cercanía y la idea es que puedan acceder a ellos, sin tener que hacer trámites previos. El único requisito para acceder es pagar con la tarjeta vinculada al cobro del haber previsional.

La responsabilidad sobre la aplicación de los descuentos recae en los bancos, administradoras de pago y comercios adheridos, mientras que el organismo previsional se ocupa de la difusión y validación del mismo.

El programa ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país, que en conjunto suman más de 12.000 puntos de venta.

Canasta Basica Jubilados Mariano Fuchila

Requisitos para obtener el descuento automático en tus compras

Obtener estos beneficios es muy sencillo. Quienes cobran sus haberes mediante el ANSES pueden acceder pagando con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben su jubilación o pensión.

En cuanto a la modalidad del beneficio, los descuentos pueden aplicarse en línea de caja o mediante reintegros posteriores, dependiendo del comercio. En todos los casos, el requisito es utilizar la tarjeta de débito o crédito vinculada al cobro de los haberes.

Carrefour - Super A La cadena francesa de supermercados Carrefour está en Argentina desde 1982.

Listado de supermercados y comercios adheridos al beneficio

Dentro de la gran lista de los comercios adheridos, se destacan las principales cadenas de supermercados, donde se concentra una gran parte del consumo mensual.

En supermercados como Disco, Jumbo y Vea, los descuentos alcanzan el 10% en todos los rubros, incluyendo carnes, con un adicional del 20% en perfumería y limpieza, sin tope. Otras cadenas como Coto, La Anónima y Super CAS/FASA ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, también sin tope.

En cuanto a Josimar, el descuento asciende al 15% en todos los rubros, mientras que en Carrefour se mantiene el 10%, aunque con un tope de $35.000.

Por su parte, en supermercados Día el beneficio es del 10% con un tope de $2.000 por transacción, en concepto de reintegro. En Chango Mas el descuento también es del 10%, con un límite de $1.000 por operación y $15.000 mensuales.

Toledo se destaca con un 20% de descuento en todos los rubros sin tope, posicionándose como una de las mejores opciones dentro del esquema.

De igual forma la lista completa con todos los comercios adheridos puede consultarse en la página oficia de ANSES.

Jubilados Imagen: Freepik

¿Con qué tarjeta hay que pagar para recibir el reintegro?

Existen distintos beneficios según la entidad bancaria en la que los jubilados y pensionados perciben sus haberes, con descuentos y reintegros en compras cotidianas: