El Gobierno confirmó los aumentos de ANSES para abril 2026: todas estas prestaciones tendrán una suba del 2,9% + Seguir en









El aumento del mes próximo se definirá por la inflación de febrero, de acuerdo a la nueva fórmula de movilidad.

ANSES continuará entregando el bono de ingresos adicional a quienes cobran los haberes mínimos.

Tras darse a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó el aumento del 2,9% para las jubilaciones, pensiones y titulares de asignaciones como AUH y SUAF.

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Esto es debido a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. La medida toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato, con el objetivo de que no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Jubilados Imagen: Freepik Inflación de febrero 2026 Saber de cuánto fue inflación de febrero es un dato clave porque define cuál será el porcentaje de aumento que se aplicará en abril. Desde la modificación del sistema previsional, los haberes se actualizan mensualmente tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores. Esto implica que cada variación en los precios tiene un impacto casi inmediato en los ingresos de los beneficiarios.

En febrero de 2026 la inflación fue del 2,9% de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), manteniendo una tendencia de desaceleración en comparación con períodos anteriores, pero todavía en niveles muy altos. Este dato va a ser la base del cálculo para el aumento que viene ahora en el mes de abril, que replicará ese porcentaje en los haberes previsionales.

El objetivo de este sistema es seguir el ritmo de los precios y evitar que los ingresos queden desactualizados durante mucho tiempo. El índice no siempre refleja el gasto específico de los jubilados, los cuales destinan la mayor parte de sus ingresos a salud y productos básicos. Por eso, aunque el sistema permite ajustes más frecuentes, el poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones dentro del sistema previsional.

Pesos Billetes Mariano Fuchila Aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES en abril Los valores a partir desde mes de abril van a ser los siguientes: Jubilación mínima: el haber va a pasar de $369.600,88 a $380.319,31. También hay que tener en cuenta el bono de refuerzo de $70.000 (el cual está confirmado en el Presupuesto 2026), el total a cobrar va a ser de $450.319,31.

Jubilación máxima: va a llegar hasta los $2.559.188,80.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): subirá a $304.255,44, alcanzando los $374.255,44 con el bono incluido.

Pensiones No Contributivas (PNC): tanto por discapacidad como por vejez, el haber será de $266.223,52, totalizando $336.223,52 con el refuerzo. En el caso de madres de 7 hijos, el monto final con bono incluido llegará a $450.319,31. jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las asignaciones con el nuevo aumento A partir de abrir con el aumento incluidos van a cobrar: Asignación por hijo: $68.341.

Hijo con discapacidad: $222.511.

Ayuda Escolar Anual: Se mantiene en $85.000. A su vez, se actualizaron los topes de ingresos para acceder a estos beneficios: a partir de abril el límite individual va a ser de $2.801.551, mientras que el tope máximo por grupo familiar será de $5.603.101. Para los beneficiarios de la AUH, el monto total por menor de edad va a subir a $136.666. Es importante recordar que ANSES otorga mensualmente solamente el 80% ($109.332,80), mientras que el otro 20% restante se retiene hasta la presentación de los controles sanitarios, la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, el monto total será de $445.003. En la región de la Patagonia, por zona desfavorable, la AUH por menor será de $177.667 ($142.133,60 de cobro directo). Se entiende por zona desfavorable a: las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones Por último, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también está incluido en la actualización llegando a los $51.547 a partir del mes próximo.

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