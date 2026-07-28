Calendario de pago Asignaciones Familiares de ANSES: cuándo cobro en agosto 2026

El organismo difundió el cronograma de agosto, confirmó el aumento del 1,9% y explicó cómo se acreditan los beneficios.

Las Asignaciones Familiares de ANSES se abonarán durante agosto, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

ANSES confirmó el calendario de pagos de las Asignaciones Familiares correspondiente a agosto de 2026 . Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Además del cronograma, el organismo ratificó la actualización del 1,9% para las prestaciones alcanzadas por la fórmula de movilidad. En el caso de las familias que también perciben la Tarjeta Alimentar, el monto se acreditará en la misma fecha de cobro .

Antes de la acreditación, los titulares pueden consultar el día y el lugar de pago a través de los canales oficiales de ANSES, para verificar que no haya modificaciones en el cronograma.

El calendario de pagos de agosto para las Asignaciones Familiares quedó establecido de la siguiente manera:

Si alguna fecha coincide con un feriado o jornada no laborable, ANSES coordina las acreditaciones con las entidades bancarias, para minimizar demoras y garantizar que los fondos estén disponibles para los beneficiarios.

Aumento del 1,9% y bono confirmado: ¿cuánto se cobra en agosto?

Durante agosto, las Asignaciones Familiares se actualizarán con un incremento del 1,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

En paralelo, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes mínimos. Este refuerzo no corresponde a las Asignaciones Familiares, pero forma parte de las medidas implementadas por ANSES para distintos grupos de beneficiarios durante agosto.

Tarjeta Alimentar y SUAF: ¿cómo impacta la unificación de pagos?

Las familias que perciben la Tarjeta Alimentar junto con las Asignaciones Familiares recibirán ambos conceptos en la misma fecha de cobro. La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria registrada, sin necesidad de efectuar un trámite adicional.

Esta modalidad permite que el haber actualizado y el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar estén disponibles al mismo tiempo, facilitando la administración de los ingresos familiares y evitando gestiones adicionales para acceder al beneficio.

Antes de la fecha de pago, los beneficiarios pueden ingresar a la sección "Cuándo y dónde cobro" del sitio oficial de ANSES utilizando su número de CUIL. Allí podrán verificar el estado de la liquidación, la fecha asignada y la entidad de pago correspondiente.

Asimismo, el organismo recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre montos, cronogramas y prestaciones. De esta manera, los titulares podrán conocer cualquier modificación en las fechas de acreditación y evitar confusiones respecto de sus pagos.