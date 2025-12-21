Tragedia vial cerca de Bariloche: dos jubilados murieron tras caer por un barranco en la Ruta 23 + Seguir en









El auto en el que viajaban se despistó en una curva a 30 kilómetros de la ciudad; el conductor sobrevivió y permanece internado en grave estado.

﻿El vehículo se despistó en una curva de la Ruta Nacional 23 y cayó por un barranco a 30 kilómetros de Bariloche.

Dos jubilados de alrededor de 70 años murieron luego de que el vehículo en el que viajaban se despistara en una curva de la Ruta Nacional 23 y cayera por un barranco de varios metros de altura, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El siniestro ocurrió cuando el Renault 9 blanco, conducido por un chofer que contrataron que circulaba por la zona perdió el control por causas que aún se investigan y se precipitó por un precipicio de pronunciada pendiente. El hecho fue confirmado por la Agencia de Noticias Bariloche (ANB), que indicó que el impacto fue de tal magnitud que los dos pasajeros fallecieron en el lugar.

Las víctimas fatales fueron un hombre y una mujer, ambos jubilados, con domicilio en el barrio El Maitén. De acuerdo con fuentes judiciales y policiales citadas por el medio local, la pareja había contratado un servicio de traslado y viajaba como pasajera en el vehículo. Como consecuencia del violento impacto, murieron en el acto. Sus identidades permanecen en reserva hasta que finalice el proceso de notificación a todos los familiares.

El conductor del Renault 9 sobrevivió al accidente, aunque sufrió heridas de gravedad. Tras un operativo de rescate, fue trasladado en ambulancia al Hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde quedó internado bajo observación médica y con pronóstico reservado.

Investigación en curso y operativo policial Luego del accidente, personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro acudió al lugar tras recibir el aviso del siniestro. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo había caído por el barranco y que dos de sus ocupantes se encontraban sin vida, por lo que se dio inmediato aviso a las autoridades judiciales.

La fiscalía de turno se presentó en la zona para coordinar las primeras medidas investigativas y ordenar las pericias correspondientes. Entre las tareas dispuestas se incluyeron el relevamiento del lugar, la inspección del vehículo y la toma de testimonios, con el objetivo de establecer las circunstancias exactas que provocaron el despiste. barilo.jpg Para el titular de la Cámara de Turismo de Bariloche, la temporada de invierno viene con complicaciones. Según las averiguaciones preliminares informadas por ANB, los tres ocupantes del automóvil regresaban a Bariloche desde la localidad de Pilcaniyeu al momento del accidente. La investigación busca determinar si el siniestro estuvo vinculado a una falla mecánica, un error humano o las condiciones del tramo de la ruta donde ocurrió el hecho. La Ruta Nacional 23 es una vía clave de la región y presenta sectores con curvas cerradas y pendientes pronunciadas, lo que suele exigir máxima precaución a los conductores. Mientras continúan las pericias, el caso permanece bajo investigación judicial para esclarecer responsabilidades y confirmar cómo se produjo el trágico episodio que volvió a enlutar a la región.

