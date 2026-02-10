ANSES depositará por única vez $85.000 a todas estas familias

Es fundamental completar el trámite antes de la fecha límite ya que si no lo hacemos el beneficio no se liquida de forma retroactiva.

ANSES puso en marcha el esquema de la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026, un refuerzo económico destinado a las familias que perciben asignaciones y deben afrontar los gastos del comienzo de clases. La prestación se abona una vez al año por cada hijo en edad escolar que reúna los requisitos establecidos por el organismo.

El beneficio está dirigido tanto a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como a trabajadores en relación de dependencia que cobran asignaciones familiares. Para acceder al pago , es indispensable acreditar la asistencia escolar del menor mediante la presentación del certificado de escolaridad.

No todos los beneficiarios de la AUH o de las asignaciones familiares acceden de manera automática a la Ayuda Escolar. El requisito central es que el hijo o hija asista a una institución educativa reconocida por el sistema oficial.

También es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede provocar la suspensión del pago hasta que se regularice la información.

El aspecto clave es la presentación del certificado de escolaridad. Sin este trámite, ANSES no habilita el cobro de la Ayuda Escolar, aun cuando la AUH se perciba mensualmente.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual

El trámite se puede realizar de forma digital a través de la plataforma Mi ANSES, sin necesidad de asistir a una oficina presencial. Primero, se debe generar el formulario de escolaridad desde la web oficial del organismo, el cual debe imprimirse y llevarse al establecimiento educativo para que sea firmado y sellado por la institución.

Finalmente, se ingresa a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, se selecciona la opción para presentar el certificado escolar y se carga una imagen clara del documento sellado y firmado. Una vez validado, ANSES habilita el pago en la liquidación correspondiente. Es fundamental completar el trámite antes de la fecha límite ya que, de no hacerse, el beneficio no se liquida de forma retroactiva.