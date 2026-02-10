El urgente trámite que hacer que hacer para cobrar un 20% retenido por ANSES + Seguir en









El organismo previsional informó cómo realizar la presentación del documento obligatorio para cobrar el porcentaje retenido.

ANSES: cómo realizar el trámite para cobrar el 20% retenido de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. Este trámite es clave para acceder al 20% del complemento acumulado durante 2024, un monto que se retiene mensualmente y se libera una vez verificados los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes.

La presentación de este documento se realiza de manera digital a través de la plataforma "Mi ANSES" o su aplicación móvil, simplificando el proceso y evitando traslados innecesarios. Quienes no completen este paso perderán el acceso al 20% retenido y a otros beneficios complementarios, como la Ayuda Escolar Anual.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Qué es la Libreta AUH de ANSES La Libreta AUH es un documento anual obligatorio, que los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben presentar para acreditar el cumplimiento de los requisitos en salud y educación de sus hijos. Este formulario permite cobrar el 20% acumulado durante el año anterior y la Ayuda Escolar Anual, un beneficio adicional que complementa el ingreso familiar.

El documento debe estar firmado por autoridades escolares y de salud, lo que garantiza que los niños reciben los controles necesarios para su desarrollo. Sin la presentación de este formulario, los beneficiarios no pueden acceder al monto completo de la asignación.

Cómo hacer la presentación digital, paso a paso El trámite para presentar la Libreta AUH de manera digital es sencillo y se realiza en pocos pasos:

Ingresar a "Mi ANSES" con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social (también se puede usar la app móvil).

Dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH". Allí se debe revisar la información de los hijos o personas a cargo y verificar qué secciones (educación, salud o vacunación) faltan completar.

Generar la Libreta en formato digital y descargarla o enviarla por correo electrónico.

Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad. Llevarlo a la escuela o centro de salud correspondiente para que lo completen y firmen.

Tomar una foto nítida del documento completo (sobre una superficie plana, con buena iluminación y las cuatro esquinas visibles). La imagen debe pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG.

Subir la foto a "Mi ANSES" en la opción "Hijos" > "Libreta AUH" y seguir las instrucciones para finalizar el trámite.

El proceso culmina cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación. Quienes no puedan realizar el trámite de manera digital tienen la opción de presentar la Libreta en una oficina de ANSES o en un operativo de atención sin necesidad de turno previo. Monto de la AUH en febrero 2026 El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en febrero de 2026 es de $129.096 por cada menor a cargo. Sin embargo, los beneficiarios reciben el 80% del monto mensual de manera directa, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante ($25.814) se retiene y se acumula hasta que el titular presente la Libreta AUH. Este esquema se mantiene sin cambios en febrero y es independiente del cobro de la Tarjeta Alimentar que entrega ANSES. Cuándo cobro la AUH de ANSES en febrero El calendario de pagos de la AUH para febrero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del titular: DNI terminados en 0: 9 de febrero.

DNI terminados en 1: 10 de febrero.

DNI terminados en 2: 11 de febrero.

DNI terminados en 3: 12 de febrero.

DNI terminados en 4: 13 de febrero.

DNI terminados en 5: 18 de febrero.

DNI terminados en 6: 19 de febrero.

DNI terminados en 7: 20 de febrero.

DNI terminados en 8: 23 de febrero.

DNI terminados en 9: 24 de febrero. Los beneficiarios pueden consultar las fechas exactas y el medio de cobro a través de la aplicación "Mi ANSES" o en la página web oficial del organismo.

