Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del lunes 2 de marzo

La ANSES confirmó una reorganización en el esquema de depósitos para jubilados y pensionados. Esta medida impacta en el orden habitual de acreditaciones y obliga a revisar las fechas asignadas según cada terminación de documento.

El calendario de pagos de ANSES para todo el mes de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales.

El cronograma contempla un aumento del 2,88% en los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

auh anses.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes a cobrar: febrero

Todas las terminaciones de documentos: del 9 de febrero al 12 de marzo Mes a cobrar: marzo

Todas las terminaciones de documentos: del 9 de marzo al 10 de abril Asignación Universal por Hijo y SUAF Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0.

Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1.

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2.

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3.

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8.

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9. Asignación por Embarazo Martes 10 de marzo: DNI terminados en 0.

Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 1.

Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 2.

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 3.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 4.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 5.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 7.

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 8.

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 9. Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad En lo que respecta al prenatal, el calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 17 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8 y 9. La asignación por maternidad se abona el primer día del cronograma, independientemente del DNI. Asignaciones de pago único de Anses Mes a cobrar: febrero Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: del 10 de febrero al 12 de marzo

Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: del 24 de febrero al 12 de marzo Mes a cobrar: marzo Todas las terminaciones de documentos de la primera quincena: Martes 10 de marzo al viernes 10 de abril.

Todas las terminaciones de documentos de la segunda quincena: Viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril. Fondo de Desempleo Mes a cobrar: febrero DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo Mes a cobrar: marzo Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9. Liquidaciones en Mi Anses Desde el lunes 9 de marzo de 2026, los beneficiarios podrán consultar sus liquidaciones en Mi Anses. Para ello, tendrán que identificarse en el sistema usando su CUIL o CUIT y Clave de la Seguridad Social.