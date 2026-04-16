Cómo cobrar este año el 20% retenido por ANSES en 2025

Este documento es clave para recibir el dinero acumulado durante el año anterior: conocé los detalles.

Conocé como acceder al 20% retenido de la AUH y cuánto podés cobrar.

Con la llegada de cada nuevo año, miles de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo esperan cobrar un monto extra. Se trata del 20% que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) retiene mensualmente y que paga de forma automática cuando se cumple con ciertos requisitos.

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El dinero corresponde al año anterior y puede cobrarse durante el que corre, siempre que se presente en tiempo y forma la Libreta AUH 2026 . Para muchas familias, este ingreso puede superar los $180.000 por hijo, dependiendo de los meses cobrados y la zona.

La Libreta AUH es un documento anual que los beneficiarios deben presentar para acreditar que sus hijos cumplen con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los niños y adolescentes, requisitos esenciales para recibir el beneficio completo.

Este formulario permite acceder al 20% acumulado del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual , un beneficio adicional que complementa los ingresos familiares.

Sin la presentación de este documento, los titulares no pueden cobrar el monto completo de la asignación. La Libreta debe contar con las firmas de las autoridades escolares y de salud , lo que asegura que los niños reciben los controles necesarios para su desarrollo.

Este mecanismo busca garantizar que los beneficiarios cumplan con las condiciones básicas vinculadas al bienestar y educación de los menores.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

ANSES: quiénes deben presentar la documentación

Según ANSES, todos los titulares de la Asignación Universal por Hijo deben presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación.

Esto incluye a personas desempleadas, trabajadores informales o monotributistas sociales que reciben el beneficio. En todos los casos, deben demostrar que los hijos a cargo asistieron a la escuela y realizaron los controles correspondientes.

La presentación puede realizarse de manera 100% digital, sin necesidad de turno previo, a través de la plataforma Mi ANSES. El proceso incluye:

Descargar o generar la libreta desde Mi ANSES.

Llevarla a la escuela y al centro de salud para que sea completada.

Subirla al sistema o presentarla en una oficina.

Una vez presentada la documentación, ANSES tarda aproximadamente 60 días en acreditar el dinero en la cuenta del beneficiario.

Sin embargo, desde abril de 2026, las familias con hijos de hasta 4 años reciben el 100% del monto, sin necesidad de presentar la Libreta. Esto se debe a un sistema de validación automática que toma datos de ANSES y del Ministerio de Salud.

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Cuál es el monto de la AUH en abril

En abril de 2026, tras aplicarse un aumento del 2,9%, según la fórmula de movilidad vigente, el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $136.666 por cada menor a cargo. Las familias reciben directamente el 80% del monto, es decir, $109.332,80 por hijo, mientras que el 20% restante ($27.333,20) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.

Quienes cumplen con los controles de salud y educación de menores de hasta 4 años, acceden al 100% del monto, sin necesidad de presentar la Libreta. En estos casos, el pago completo de $136.666 se acredita sin retenciones.

Las familias con hijos de hasta 3 años reciben el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en abril alcanza los $51.547. Este beneficio se acredita de manera automática junto con la AUH.

El 20% acumulado durante 2025 se paga como un complemento adicional una vez presentada la Libreta, con un monto de $188.069,40 por menor para quienes cobraron la asignación durante los 12 meses del período. Quienes la recibieron por un lapso menor acceden a un importe proporcional.

El cobro de esta retención es relativamente sencillo si se cumplen los requisitos. Con montos que pueden superar ampliamente los $180.000 por hijo, se trata de uno de los beneficios más importantes dentro del sistema de asistencia social de nuestro país.