ANSES depositará $340.800 a partir del 9 de diciembre

El organismo previsional definió el esquema de pagos para jubilados y pensionados con el bono extra y el aguinaldo de fin de año.

Los beneficiarios de ANSES van a gozar de dos extras en diciembre 2025.

Durante diciembre 2025, miles de jubilados y pensionados recibirán montos más altos, gracias a la actualización de haberes , el refuerzo económico y el pago del aguinaldo. Las cifras de las prestaciones de ANSES van a variar según el tipo de prestación y la situación de la persona que la reciba.

Además, el organismo previsional organizó el cronograma de pagos de manera escalonada, para ordenar las acreditaciones de manera progresiva a lo largo del mes.

A partir de la nueva actualización, las prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera para diciembre:

El bono de $70.000 se aplica a quienes perciben haberes inferiores a la suma entre la prestación base más la ayuda extraordinaria, lo que equivale a $410.879,59 . Con esta bonificación, las liquidaciones quedan así:

El refuerzo se paga junto con el ingreso mensual habitual, sin necesidad de hacer ningun trámite adicional.

Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones de ANSES

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del ingreso mensual más alto durante el año. Con esta fórmula, los valores totales de diciembre son:

Jubilación mínima: $581.319,39

Jubilación máxima: $3.440.695,38

PUAM: $479.055,51

Pensión No Contributiva: $427.923,57

El pago se acredita junto con los haberes de diciembre y el refuerzo si corresponde.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en diciembre 2025

Los pagos se organizaron por terminación de DNI y tipo de prestación:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

0: 9/12

1: 10/12

2 y 3: 11/12

4 y 5: 12/12

6 y 7: 15/12

8 y 9: 16/12

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

0 y 1: 17/12

2 y 3: 18/12

4 y 5: 19/12

6 y 7: 22/12

8 y 9: 23/12

Pensiones No Contributivas: