Durante diciembre 2025, miles de jubilados y pensionados recibirán montos más altos, gracias a la actualización de haberes, el refuerzo económico y el pago del aguinaldo. Las cifras de las prestaciones de ANSES van a variar según el tipo de prestación y la situación de la persona que la reciba.
ANSES depositará $340.800 a partir del 9 de diciembre
El organismo previsional definió el esquema de pagos para jubilados y pensionados con el bono extra y el aguinaldo de fin de año.
-
AUH hijo con Discapacidad: cuál es el monto de ANSES confirmado para diciembre 2025
-
ANSES: 4 cosas que tenés que saber sobre el aguinaldo de diciembre 2025
Además, el organismo previsional organizó el cronograma de pagos de manera escalonada, para ordenar las acreditaciones de manera progresiva a lo largo del mes.
Monto de las jubilaciones de diciembre 2025
A partir de la nueva actualización, las prestaciones previsionales quedan de la siguiente manera para diciembre:
-
Jubilación mínima: $340.879,59
-
Jubilación máxima: $2.293.796,92
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67
-
Pensión No Contributiva: $238.615,70
Cómo se paga el bono de $70.000
El bono de $70.000 se aplica a quienes perciben haberes inferiores a la suma entre la prestación base más la ayuda extraordinaria, lo que equivale a $410.879,59. Con esta bonificación, las liquidaciones quedan así:
-
Jubilación mínima: $410.879,59
-
PUAM: $342.703,67
-
Pensión No Contributiva: $308.615,79
El refuerzo se paga junto con el ingreso mensual habitual, sin necesidad de hacer ningun trámite adicional.
Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones de ANSES
El aguinaldo se calcula tomando el 50% del ingreso mensual más alto durante el año. Con esta fórmula, los valores totales de diciembre son:
-
Jubilación mínima: $581.319,39
-
Jubilación máxima: $3.440.695,38
-
PUAM: $479.055,51
-
Pensión No Contributiva: $427.923,57
El pago se acredita junto con los haberes de diciembre y el refuerzo si corresponde.
Cuándo cobro la jubilación de ANSES en diciembre 2025
Los pagos se organizaron por terminación de DNI y tipo de prestación:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
-
0: 9/12
1: 10/12
2 y 3: 11/12
4 y 5: 12/12
6 y 7: 15/12
8 y 9: 16/12
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
-
0 y 1: 17/12
2 y 3: 18/12
4 y 5: 19/12
6 y 7: 22/12
8 y 9: 23/12
Pensiones No Contributivas:
-
0 y 1: 9/12
2 y 3: 10/12
4 y 5: 11/12
6 y 7: 12/12
8 y 9: 12/12
- Temas
- ANSES
Dejá tu comentario