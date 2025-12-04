ANSES: 4 cosas que tenés que saber sobre el aguinaldo de diciembre 2025 + Seguir en









El organismo previsional informó los puntos claves a saber sobre el sueldo anual complementario.

Aguinaldo de diciembre: los 4 puntos clave que tenes que saber si cobrás en ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) para diciembre de 2025. Este beneficio, conocido como aguinaldo, alcanzará a determinados grupos de beneficiarios, mientras que otros quedarán excluidos según el tipo de prestación que perciban.

Además, el organismo mantiene vigente un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos. El aguinaldo se calculó sobre la base del haber mensual más alto del último semestre, con un ajuste del 2,3% según el índice de inflación de octubre. Este incremento buscó preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento de precios.

ANSES billetes.webp Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES El aguinaldo corresponde a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) Estos grupos reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado. En el caso de las pensiones no contributivas, el monto equivale al 80% de la jubilación mínima.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES El organismo excluye del pago del aguinaldo a los titulares de las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios sin carácter previsional Estas prestaciones no contemplan el Sueldo Anual Complementario, ya que se tratan de beneficios sociales no contributivos. Cómo calcular el aguinaldo de ANSES El monto del aguinaldo se determina como el 50% del haber mensual más alto percibido en el último semestre. Para diciembre de 2025, se tomó como referencia el haber actualizado de ese mes, que resultó el más elevado del período debido al ajuste por inflación. El cálculo se realiza de manera automática y no requiere trámites adicionales por parte de los beneficiarios. Cada titular recibe un monto distinto según su prestación, pero siempre bajo el mismo método de cálculo. Dónde y cuándo se acredita el pago del aguinaldo de ANSES El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios cobran su prestación mensual. El pago se acredita según el calendario habitual de ANSES, ordenado por la terminación del DNI del titular.

