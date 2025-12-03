Jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES: los montos definitivos de diciembre 2025 con aguinaldo incluido + Seguir en









Durante el último mes del 2025 se depositará la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) para algunos beneficiarios de ANSES.

Diciembre en ANSES: jubilaciones, pensiones y aguinaldo.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2025 se depositará la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) a titulares de jubilaciones y pensiones contempladas dentro del régimen previsional.

Además, durante diciembre estas prestaciones también tendrán un aumento según el Decreto 274/2024. En él, la fórmula de movilidad vigente a la fecha, establece incrementos mensuales que tomen como referencia el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

ANSES billetes.webp Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre 2025 En el último mes del año, las prestaciones de ANSES aumentarán un 2,3%, en línea con la inflación de octubre informada por el INDEC. Por lo tanto, los montos correspondientes para Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones son:

Jubilaciones y pensiones Jubilación mínima: $340.879,59

Jubilación máxima: $2.293.796,92

PUAM (70% de la mínima): $272.703,67

PNC por invalidez / vejez (70%): $238.615,71 Asignaciones AUH por hijo: $122.471,72

AUH por hijo con discapacidad: $398.775,21

Asignación Familiar por Hijo (tramo 1): $61.252

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (tramo 1): $199.434 ANSES.jpg Cómo se calcula el aguinaldo El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en dos partes durante el año y en diciembre se deposita la segunda cuota. Este monto representa el 50% del mejor haber percibido durante el último semestre. ANSES deposita el SAC a jubilados y pensionados.

Por otro lado, los jubilados y pensionados también acceden al bono extraordinario de $70.000, por lo que los montos finales a cobrar en diciembre son los siguientes:

Jubilación mínima Monto mensual: $340.879,59

Medio aguinaldo: $170.439,79

Bono extraordinario: $70.000

Total final: $581.319,38 PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor) Monto mensual: $272.703,67

Medio aguinaldo: $136.351,83

Bono extraordinario: $70.000

Total final: $479.055,50 PNC por Invalidez / Vejez (70% de la mínima) Monto mensual: $238.615,71

Medio aguinaldo: $119.307,85

Bono extraordinario: $70.000

Total final: $427.923,56 Jubilación máxima (no contemplados en el bono) Monto mensual: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total a cobrar: $3.440.695,38 Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 El calendario de pagos dispuesto por ANSES para diciembre da inicio el martes 9. Como es habitual, el orden se fija según la terminación del DNI de cada beneficiario y la prioridad del grupo al que pertenece. Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

