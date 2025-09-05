SUAF de ANSES: cuándo comienzan los pagos de septiembre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para los beneficiarios de todas sus prestaciones en septiembre. Además, publicó el calendario de pagos, a través del que podrán observar cuándo recibirán sus cobros durante este mes.
Entre estas prestaciones se encuentran aquellas pertenecientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Estas se ofrecen con el objetivo de acompañar económicamente a familias y para garantizar los derechos a la salud y la educación de cada hijo.
Cómo saber si me corresponde alguna asignación de ANSES
El organismo ofrece un sistema online para que los usuarios puedan saber si pueden acceder a alguna de sus prestaciones, sus valores y período de cobro. Para saber si les corresponde alguna de las asignaciones del SUAF, deberán seguir una serie de pasos:
- Ingresar al sitio web oficial de ANSES.
- Completar el formulario con el CUIL o el número de beneficio asignado.
- Pulsar el botón “Consulta” para enviar la información. Luego, la plataforma mostrará si se puede recibir el pago, el monto correspondiente y las fechas y lugares disponibles para cobrarlo.
ANSES: montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025
Todas las prestaciones de ANSES, incluyendo a las del SUAF, recibirán un aumento del 1,9%, ya que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en julio, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria. A raíz de la nueva actualización, los haberes de las distintas asignaciones familiares serán los siguientes en septiembre dependiendo del monto de ingresos de cada grupo familiar:
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $874.426: $57.540,80
- IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38
- IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49
- IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $874.426: $187.371,66
- IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52
- IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52
Asignación por Cónyuge
- IGF hasta $4.023.266: $13.952,99
Asignación por Maternidad
- Sin tope de IGF, el monto se calcula según la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $67.071,88
- Adopción: $401.069,81
- Matrimonio: $100.435,08
Asignación Prenatal
- IGF hasta $874.426: $57.540,80
- IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38
- IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49
- IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38
Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025
Este es el calendario de pagos de ANSES completo, en el que los beneficiarios podrán observar cuándo les corresponde cobrar sus haberes según el último número de sus DNI:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre
Prestación por Desempleo Plan 1
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
Prestación por Desempleo plan 2
- Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
