SUAF de ANSES: cuándo comienzan los pagos de septiembre 2025

El organismo confirmó las fechas de cobro y los nuevos valores de los haberes, que comenzarán a otorgarse la próxima semana.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de los haberes para los beneficiarios de todas sus prestaciones en septiembre . Además, publicó el calendario de pagos , a través del que podrán observar cuándo recibirán sus cobros durante este mes.

Entre estas prestaciones se encuentran aquellas pertenecientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) . Estas se ofrecen con el objetivo de acompañar económicamente a familias y para garantizar los derechos a la salud y la educación de cada hijo.

El organismo ofrece un sistema online para que los usuarios puedan saber si pueden acceder a alguna de sus prestaciones , sus valores y período de cobro. Para saber si les corresponde alguna de las asignaciones del SUAF, deberán seguir una serie de pasos:

ANSES: montos de las Asignaciones Familiares en septiembre 2025

Todas las prestaciones de ANSES, incluyendo a las del SUAF, recibirán un aumento del 1,9%, ya que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en julio, como bien se estableció en el Decreto de Movilidad Jubilatoria. A raíz de la nueva actualización, los haberes de las distintas asignaciones familiares serán los siguientes en septiembre dependiendo del monto de ingresos de cada grupo familiar:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $874.426: $187.371,66

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52

IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $4.023.266: $13.952,99

Asignación por Maternidad

Sin tope de IGF, el monto se calcula según la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $67.071,88

Adopción: $401.069,81

Matrimonio: $100.435,08

Asignación Prenatal

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

Este es el calendario de pagos de ANSES completo, en el que los beneficiarios podrán observar cuándo les corresponde cobrar sus haberes según el último número de sus DNI:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo plan 2