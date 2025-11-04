Mi ANSES: cómo saber qué día me depositan según mi número de DNI







Un grupo de beneficiarios recibirá el depósito correspondiente al penúltimo mes del año el 10 de noviembre del 2025. Consultá cuándo cobrás tu prestación.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos para noviembre de 2025 y se puede consultas fecha y lugar de cobro en su portal web o aplicación móvil Mi ANSES. En el penúltimo mes del año, las asignaciones, pensiones y jubilaciones reciben un aumento.

El incremento responde a lo que dice el Decreto 274/2024, en el que se establecen ajustes mensuales en estas prestaciones cuyo porcentaje se defina según el último índice de inflación que haya reportado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

anses página.png Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 El IINDEC informó que Índice de Precios al Consumido (IPC) registró un aumento del 2,1% durante septiembre. En línea con lo que establece la fórmula de movilidad vigente, el aumento se aplicará sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Jubilaciones y pensiones Jubilación mínima: $333.157,28 (con bono: $403.157,28 ).

Jubilación máxima: $2.241.604,19.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32 (con bono: $336.498,32 ).

Pensión No Contributiva: $304.647,87 (con bono: $374.647,87). Asignaciones familiares (SUAF) Asignación por hijo (primer rango de ingresos): $59.862.

Asignación por hijo con discapacidad: $194.911. Asignación Universal por Hijo (AUH) AUH por hijo menor de edad: $119.714 (se cobra el 80% mensual, es decir, $95.771,20; el 20% restante se deposita tras la presentación de la Libreta AUH).

AUH por hijo con discapacidad: $389.809 Asignaciones de pago único Asignación por nacimiento: $102.330.

Asignación por adopción: $408.616.

Asignación por matrimonio: $68.341. Mi ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 ANSES publicó el calendario de pagos para noviembre y ya se puede consultar la fecha y lugar de cobro en el portal web o la aplicación Mi ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 10/11

Documentos terminados en 1: 11/11

Documentos terminados en 2: 12/11

Documentos terminados en 3: 13/11

Documentos terminados en 4: 14/11

Documentos terminados en 5: 17/11

Documentos terminados en 6: 18/11

Documentos terminados en 7: 19/11

Documentos terminados en 8: 20/11

Documentos terminados en 9: 20/11 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 20/11

Documentos terminados en 2 y 3: 25/11

Documentos terminados en 4 y 5: 26/11

Documentos terminados en 6 y 7: 27/11

Documentos terminados en 8 y 9: 28/11 Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10/11

Documentos terminados en 1: 11/11

Documentos terminados en 2: 12/11

Documentos terminados en 3: 13/11

Documentos terminados en 4: 14/11

Documentos terminados en 5: 17/11

Documentos terminados en 6: 18/11

Documentos terminados en 7: 19/11

Documentos terminados en 8: 20/11

Documentos terminados en 9: 25/11 Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10/11

Documentos terminados en 1: 11/11

Documentos terminados en 2: 12/11

Documentos terminados en 3: 13/11

Documentos terminados en 4: 14/11

Documentos terminados en 5: 17/11

Documentos terminados en 6: 18/11

Documentos terminados en 7: 19/11

Documentos terminados en 8: 20/11

Documentos terminados en 9: 25/11 Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 10/11

Documentos terminados en 2 y 3: 11/11

Documentos terminados en 4 y 5: 12/11

Documentos terminados en 6 y 7: 13/11

Documentos terminados en 8 y 9: 14/11 Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Todos los documentos Primera Quincena: 12/11 al 10/12

Todos los documentos Segunda Quincena: 26/11 al 10/12 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 10/11

Documentos terminados en 2 y 3: 11/11

Documentos terminados en 4 y 5: 12/11

Documentos terminados en 6 y 7: 13/11

Documentos terminados en 8 y 9: 14/11 Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: 10/11 al 10/12 Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 20/11

Documentos terminados en 2 y 3: 25/11

Documentos terminados en 4 y 5: 26/11

Documentos terminados en 6 y 7: 27/11

Documentos terminados en 8 y 9: 28/11 Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones de DNI: 30/10 al 10/11

