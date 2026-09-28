Francia: Marine Le Pen consolida su poder en el Senado a siete meses de las elecciones presidenciales

Agrupación Nacional logró formar por primera vez un bloque en la Cámara alta. La candidata presidencial celebró el buen augurio electoral.

La extrema derecha de Marine Le Pen logró un nuevo avance en el Senado , a siete meses de las elecciones presidenciales en Francia , al consolidar un grupo parlamentario propio a raíz de las elecciones parciales a la cámara alta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Agrupación Nacional , que ingresó por primera vez en el Senado en 2014, pasó de los tres senadores actuales a más de diez en las elecciones cerradas, que se celebraban en la mitad del territorio entre cargos públicos, lo que les permitirá constituir por vez primera un grupo parlamentario.

La derecha tradicional conservó junto a sus aliados centristas una amplia mayoría en la cámara, pese a un ligero retroceso, mientras que los socialistas también mantuvieron sus fuerzas y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) , de Jean-Luc Mélenchon , obtuvo el primer senador de su historia.

"Los resultados superan nuestras esperanzas, el avance es general, confirmando la implantación de la Agrupación Nacional en todo el territorio", afirmó Le Pen. "Esta es una victoria histórica y un paso de gigante", declaró la dirigente, que parte como favorita para las elecciones presidenciales del próximo año.

Los 93.000 electores, esencialmente concejales y consejeros departamentales, estaban llamados a renovar 178 de los 348 asientos del Senado, una cámara que, salvo un breve paréntesis, ha sabido tener mayorías conservadoras.

C’est une victoire historique et une étape majeure qui est franchie avec la constitution pour la première fois d’un groupe au Sénat. Les résultats vont au-delà de ce que nous pouvions espérer, la percée est générale, confirmant l’accélération de l’implantation du Rassemblement…

El partido de Le Pen rentabilizó así el avance que tuvo en las municipales de marzo pasado, sobre todo en la fachada mediterránea, donde se renovaban buena parte de los puestos del Senado, a la espera de que la otra mitad lo haga en 2029.

Dans tous les départements, LFI fait des scores bien plus larges que son nombre de grands électeurs. Dans le Rhône, Gabriel Amard nous fait entrer au Sénat, en dépit de toutes les tentatives de barrage. Heureux augure pour 2027 ! pic.twitter.com/ost6PE9OWd — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 27, 2026

Ese momento puede ser más proclive a la izquierdista La Francia Insumisa, cuando se vean afectados sobre todo los departamentos de la región de París.

Por el momento obtuvieron la elección de Gabriel Amard, yerno de Mélenchon, por la circunscripción de Ródano, mientras que se quedó a las puertas en otras. El partido se presentó por vez primera a las pasadas municipales.

"Un buen augurio para 2027", aseguró en sus redes sociales Mélenchon, que encabeza los sondeos entre los candidatos de la izquierda.

Los Republicanos obtuvieron con sus aliados más de 80 escaños, lo que les permitirá rondar los 200 en la cámara.

Los socialistas, que tuvieron más de 35 puestos, mantienen sus fuerzas, con algo más de 60 escaños, como segunda fuerza en el Senado, al igual que ecologistas y comunistas.