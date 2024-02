ANSES paga un refuerzo de hasta $74.000 los primeros días de febrero

Los primeros beneficios que abonará el organismo previsional, según su calendario de pagos de febrero, son las Pensiones No Contributivas (PNC) , conocé cuánto y cuándo cobran.

La Pensión no Contributiva (PNC) de ANSES es un beneficio otorgado a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica que no cuentan con los requisitos para acceder a una jubilación o pensión contributiva. En este sentido, les corresponde acceder a:

Personas de 70 años o más , sin cobertura previsional o no contributiva. En caso de fallecimiento del titular, tienen derecho a cobrar la pensión la persona viuda o concubina mayor de 70 años, incapacitada, que haya convivido los últimos 5 años anteriores al fallecimiento.

Personas que se encuentren imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión.

Pensión No Contributiva ANSES: cuánto cobro en febrero

La ANSES especifica en su página oficial que el monto a cobrar para las Pensiones No Contributivas (PNC) corresponde al 70% del haber mínimo. Por lo tanto, los beneficiarios de esta pensión, ya sea por Invalidez, por Vejez, y aquellos beneficiarios de la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (según la Ley 27.675) recibirán un total de $73,999.10. En el caso de las beneficiarias de la pensión para Madres de 7 hijos, el monto final se iguala al haber mínimo de $105,713.

Calendario de pagos de febrero ANSES: cuándo cobra PNC

El calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas es el siguiente: