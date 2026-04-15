La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos para mayo 2026. En este sentido, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
ANSES con aumento y bono confirmado para mayo 2026: cómo quedarán los montos de las prestaciones
De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones subirán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.
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Además, continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.
Inflación de marzo 2026
Según el informe oficial del INDEC, la inflación de marzo registró un alza mensual de 3,4%. Acumulando, así, una suba de 9,4% en los primeros tres meses de 2026.
De esta manera, las divisiones con mayor aumento fueron: Educación (12,1%); Transporte (4,1%); y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%).
Por su parte, Equipamiento y mantenimiento del hogar fue la que registró menor variación con un 1,3%, seguida por Bienes y servicios varios con 1,7%.
Aumentan las jubilaciones y pensiones
Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:
- Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.
Quiénes cobran el bono
El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.
Cuál será el monto de las asignaciones en mayo
El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $141.285,31 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.028,24), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $460.044,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.650,92 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.031,87.
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