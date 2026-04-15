SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
15 de abril 2026 - 13:30

ANSES con aumento y bono confirmado para mayo 2026: cómo quedarán los montos de las prestaciones

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones subirán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSES entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos.&nbsp;

ANSES entregará un bono de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren los haberes mínimos. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está preparando los pagos para mayo 2026. En este sentido, el organismo anunció un aumento del 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 junto con el haber actualizado a un grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

Informate más
ANSES billetes.webp

Inflación de marzo 2026

Según el informe oficial del INDEC, la inflación de marzo registró un alza mensual de 3,4%. Acumulando, así, una suba de 9,4% en los primeros tres meses de 2026.

IPC

De esta manera, las divisiones con mayor aumento fueron: Educación (12,1%); Transporte (4,1%); y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,7%).

Por su parte, Equipamiento y mantenimiento del hogar fue la que registró menor variación con un 1,3%, seguida por Bienes y servicios varios con 1,7%.

ipc marzo 1

Aumentan las jubilaciones y pensiones

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4% el próximo mes, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

Si la entidad continúa entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos, estos serán los montos:

  • Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.
jubilados anses.jpg

Quiénes cobran el bono

El objetivo del bono de ingresos adicional, que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $393.174,10. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $463.174,10 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

ANSES.jpg

Cuál será el monto de las asignaciones en mayo

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $141.285,31 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.028,24), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $460.044,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.650,92 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.031,87.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias