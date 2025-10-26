Javier Milei votó en medio de un fuerte operativo de seguridad







El presidente votó en la UTN de Palermo, saludó a militantes y continuará la jornada en Olivos antes de dirigirse al búnker oficialista; este domingo se renuevan 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado.

Javier Milei saludó a la militancia que lo estaba esperando. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo 26 de octubre en medio de un fuerte operativo de seguridad, sin dar declaraciones de prensa. Sin embargo, le dedicó unos minutos a saludar a la militancia que lo esperaba en la puerta de la UTN - Sede Medrano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante su votación, lo acompañó su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Los vecinos de Palermo se sorprendieron porque el auto que llevaba al Presidente hizo una escala en la estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero. Después de votar, Milei regresarán a la residencia oficial de Olivos, donde Milei pasará el resto de la jornada electoral. En tanto, al atardecer Milei se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba.

Elecciones legislativas: qué se vota En estas elecciones se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado, correspondientes a ocho provincias: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar. Allí se renovarán 46 bancas en la Legislatura y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares.

El escrutinio provisorio comenzará a difundirse alrededor de las 21 del domingo, mientras que el definitivo se iniciará cinco días más tarde bajo la supervisión de la Junta Electoral.

WhatsApp Image 2025-10-26 at 11.26.51 El escrutinio provisorio comenzará a difundirse alrededor de las 21 del domingo Consultá el padrón electoral Para evitar confusiones, conviene consultar el padrón electoral con anticipación. El trámite es gratuito y se hace en el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral. Allí se debe ingresar el número de DNI sin puntos, seleccionar el género según figura en el documento, indicar el distrito y completar el código de verificación. El sistema mostrará el establecimiento, número de mesa y de orden. Si una persona no figura en el padrón, no podrá votar, por lo que se recomienda hacer la verificación con tiempo para evitar sorpresas el día de la elección.