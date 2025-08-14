ANSES recordó a todos los beneficiaros cuáles son los requisitos para seguir cobrando las Becas Progresar en agosto 2025

El organismo detalló las condiciones y fechas de cobro para quienes continúan con el plan de apoyo a estudiantes en este mes.

Las Becas Progresar acompañan a miles de jovenes mientras están formándose.

El programa que impulsa el acompañamiento a estudiantes en todo el país todavía mantiene abiertas sus distintas líneas de inscripción y definió los pasos a seguir para no perder el beneficio.

Además de los plazos para anotarse según cada modalidad, se confirmaron también los requisitos actualizados , el calendario de pagos y el monto que se deposita este mes, con diferencias según el tipo de beca y el avance académico de cada beneficiario.

El plan se divide en tres líneas principales: Progresar Obligatorio , Progresar Superior y Progresar Trabajo .

En todas las líneas, el ingreso familiar mensual no puede superar los $966.000 , equivalente a tres salarios mínimos. Es obligatorio contar con una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual a nombre del beneficiario para recibir el pago.

Además, la inscripción se realiza únicamente de forma online, desde la web oficial, utilizando un usuario activo en Mi Argentina.

Monto de las Becas Progresar

En agosto 2025, los estudiantes de Progresar Enfermería perciben $35.000 completos.

En las demás modalidades, se deposita el 80% del monto mensual, es decir que son $28.000, mientras que el 20% restante se libera al final del ciclo lectivo, una vez que se presente la certificación de regularidad académica.

Cuándo cobro la Beca Progresar de ANSES en agosto 2025

El pago se realiza según la terminación del DNI del beneficiario: