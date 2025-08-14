El programa que impulsa el acompañamiento a estudiantes en todo el país todavía mantiene abiertas sus distintas líneas de inscripción y definió los pasos a seguir para no perder el beneficio.
ANSES recordó a todos los beneficiaros cuáles son los requisitos para seguir cobrando las Becas Progresar en agosto 2025
El organismo detalló las condiciones y fechas de cobro para quienes continúan con el plan de apoyo a estudiantes en este mes.
Además de los plazos para anotarse según cada modalidad, se confirmaron también los requisitos actualizados, el calendario de pagos y el monto que se deposita este mes, con diferencias según el tipo de beca y el avance académico de cada beneficiario.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
El plan se divide en tres líneas principales: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo.
- Progresar Obligatorio: Para jóvenes de 16 a 24 años, argentinos nativos o naturalizados con residencia mínima de dos años en el país, que estén cursando en una institución reconocida y sin materias pendientes.
- Progresar Superior: Orientado a estudiantes de nivel terciario o universitario, con un rango de edad de 17 a 24 años (hasta 30 si están cursando), y sin límite para quienes estudian enfermería. Requiere estar inscripto en un establecimiento público y tener aprobado el secundario.
- Progresar Trabajo: Destinado a personas de 18 a 24 años, con extensión a 35 si tienen hijos a cargo o se encuentran en situación de vulnerabilidad. Deben realizar cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el CoNETyP.
Requisitos para poder cobrar las Becas Progresar
En todas las líneas, el ingreso familiar mensual no puede superar los $966.000, equivalente a tres salarios mínimos. Es obligatorio contar con una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual a nombre del beneficiario para recibir el pago.
Además, la inscripción se realiza únicamente de forma online, desde la web oficial, utilizando un usuario activo en Mi Argentina.
Monto de las Becas Progresar
En agosto 2025, los estudiantes de Progresar Enfermería perciben $35.000 completos.
En las demás modalidades, se deposita el 80% del monto mensual, es decir que son $28.000, mientras que el 20% restante se libera al final del ciclo lectivo, una vez que se presente la certificación de regularidad académica.
Cuándo cobro la Beca Progresar de ANSES en agosto 2025
El pago se realiza según la terminación del DNI del beneficiario:
- Lunes 11 de agosto: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 12 de agosto: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 13 de agosto: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 14 de agosto: DNI terminados en 6 y 7
- Lunes 18 de agosto: DNI terminados en 8 y 9
