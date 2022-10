ANSES: beneficios para trabajadores en relación de dependencia

Cuáles son los beneficios que tienen las personas que trabajan en relación de dependencia

Asignación Familiar por Hijo.

Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción.

Asignación Familiar Prenatal.

Asignación por Maternidad.

Ayuda Escolar Anual.

Asignación Familiar por Matrimonio.

Asignación por familiar por hijo

Está destinado para aquellos con menores de 18 años, es decir durante los años de crianza del hijo.

Se cobra mensualmente y el monto depende del rango de ingresos del grupo familiar y zona de residencia o zona laboral. En el caso de ser monotributistas es de acuerdo a la categoría de monotributo que tengas.

Los requisitos para asignación familiar por hijo son que el ingreso individual no debe ser mayor a $158.366 y el del grupo familiar a $316.731.

Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción

El pago se hace únicamente por nacimiento o adopción del hijo o hija y el destinatario es uno de los dos padres.

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia lo pueden recibir en el caso de tener una antigüedad de al menos seis meses.

Para realizar el trámite el niño o niña debe tener entre dos meses y dos años, ya sea por nacimiento o adopción.

Los ingresos familiares mensuales no deben superar los $316.731. Los montos de ambas prestaciones son:

Nacimiento: $9.875.

Adopción: $59.058.

Asignación Familiar Prenatal

El beneficio se cobra durante todos los meses del embarazo hasta el nacimiento. Es por esto que se debe solicitar durante la semana 12 y 30 del embarazo. No corresponde el pago si la solicitud se realiza una vez ocurrido el nacimiento o la interrupción del embarazo.

El requisito es no superar los $131.208 mensuales dentro de los ingresos familiares.

Los requisitos para cobrar la asignación son:

Contar con 12 semanas de gestación o más.

Disponer de al menos tres meses de antigüedad en el trabajo cuando comienza la licencia.

Quienes trabajan por temporada, deben estar activas cuando comienza la licencia.

Si el bebé fue diagnosticado con Síndrome de Down, la madre puede solicitar la Asignación por Maternidad Down. Para esto se debe solicitar la extensión de la licencia mediante el certificado de diagnóstico de Síndrome de Down, hasta 15 días antes de la finalización de la Licencia por Maternidad.

Ayuda Escolar Anual

El beneficio brinda apoyo económico que reciben los titulares de asignaciones familiares o universales una vez por año y por cada hija o hijo en edad escolar. Es hasta los 17 años inclusive y en caso de discapacidad es sin límite de edad.

El monto lo recibe uno de los dos padres y es entre $5.343 y $10.64.

Los ingresos familiares no pueden superar los $316.731 y los niños tienen que ir a establecimientos educativos bajo la enseñanza oficial.

Los interesados todavía pueden anotarse en mi ANSES y tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de este año para cobrar el beneficio el año que viene.

Asignación Familiar por Matrimonio

Esta asignación se cobra una vez sola. Lo pueden solicitar los dos cónyuges entre los dos meses y los dos años del evento.

Cobrarán $14.788 si es que no superan los $316.731 mensuales familiares.