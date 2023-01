ANSES: cómo cobrar $70.000 en un solo pago

jubilaciones-anses-jubilados.jpg

ANSES: Asignaciones de Pago Único

Las APU, por ejemplo, se pagan por tres motivos: nacimiento, adopción y matrimonio. Cada una de ellas tiene montos diferentes.

Nacimiento: $11.418

Matrimonio: $17.098

Adopción: $68.283

ANSES: requisitos para la APU por adopción

La documentación obligatoria y necesaria para poder cobrarla es la mencionada a continuación:

Partida de nacimiento , la cual deberá incluir la mención de la adopción.

, la cual deberá incluir la mención de la adopción. El testimonio de la sentencia de adopción .

. DNI con el apellido nuevo. mi anses.png

ANSES: cómo tramitar la Asignación de Pago Único por adopción

Para tramitar las Asignaciones de Pago Único por adopción, o cualquier otra de éstas, tendrás que acreditar todos tus datos personales y vínculos familiares en el sistema de ANSES, corroborando a su vez que los mencionados datos estén actualizados.

En caso de no tus datos no estén actualizados y no te sea posible modificarlos desde la plataforma web, la persona tendrá que acercarse a una oficina del organismo previsional, con los documentos necesarios para su actualización.

mi-anses-celu.webp anses

Si el solicitante cuenta con la documentación necesaria y los datos actualizados, deberá ingresar en "Atención Virtual", elegir la opción Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción y seguir los pasos que se le indiquen.

Más notas sobre ANSES