Plan Mi Pieza: cuándo cierra la inscripción al sorteo

Cabe aclarar que el primer desembolso, correspondiente al 50% del monto total, se otorgará con la aprobación del trámite.

Plan Mi Pieza 2022: en qué consiste

Las ganadoras del sorteo cobrarán entre $100.000 y $240.000 para realizar las siguientes obras:

Ampliación de vivienda.

División de interiores.

Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

Refacción menor de plomería y/o electricidad.

Cuáles son los requisitos para acceder a Plan Mi Pieza

Ser argentina, natural o por opción, o extranjera con residencia permanente.

Presentar DNI vigente o Certificado de Pre-Identificación.

Ser mayor de 18 años al momento de la inscripción.

Ser mujer y residir en un Barrio Popular inscripto en el Renabap y contar con el Certificado de Vivienda Familiar de Anses.

Inscripción al Plan Mi Pieza: formulario

Te sugerimos ingresar al siguiente link: https://mipieza.argentina.gob.ar/mipieza/inscripcion/crear. Allí, las solicitantes deberán completarlo con sus datos personales para poder participar del quinto sorteo.

Plan Mi Pieza 2022, ¿cuándo finaliza la inscripción?

La inscripción al quinto sorteo del plan Mi PIeza podrá realizarse hasta este viernes, 29 de julio. En esta quinta convocatoria participarán las mujeres inscriptas a partir del 23 de mayo.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclaran que no podrán volver a anotarse quienes ya sean beneficiarias del plan Mi Pieza. Y, en el caso de quienes se anotaron, pero aún no pasaron la etapa de validaciones y no fueron seleccionadas, estarán participando del próximo sorteo sin necesidad de reinscribirse.

