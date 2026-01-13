El descanso que llegó cuando menos lo esperabas: el Gobierno decretó un nuevo feriado en enero + Seguir en









Enero suma una pausa inesperada para algunos: chequeá el calendario de feriados y evitá sorpresas con trámites y horarios.

Entre planes de verano y vuelta a la rutina, una fecha de enero se cuela en el calendario y puede darte un respiro en el momento menos pensado. Freepik

En medio del arranque de año, los feriados suelen marcar el ritmo de la agenda: a veces por fechas nacionales, y otras por decisiones locales que cambian el día a día sin hacer ruido. En Argentina, los asuetos municipales aparecen por motivos puntuales y pueden alterar planes, trámites y horarios si justo te agarran en tu distrito.

Enero también trae esas sorpresas: mientras muchos miran el calendario pensando en la vuelta a la rutina, una resolución local suma un día de pausa para una parte de la provincia de Buenos Aires. No es un “feriado para todos”, pero para quienes viven en la zona cambia la semana y abre la puerta a un descanso extra.

feriados Un miércoles distinto en enero puede transformar la rutina. Pixabay Por qué es feriado el 21 de enero de 2026 El miércoles 21 de enero de 2026 es feriado local en Carhué, dentro del partido de Adolfo Alsina, por su aniversario fundacional. La fecha funciona como una jornada no laborable en el ámbito del distrito, con impacto directo en la dinámica cotidiana de la localidad y su administración.

En la práctica, este tipo de feriado corre por cuenta de la autoridad local y no se traslada al resto del país: aplica en el área alcanzada y suele sentirse, sobre todo, en oficinas públicas, bancos y dependencias que ajustan su atención a la conmemoración. Para quienes están en la zona, el 21 de enero se vuelve una excusa perfecta para bajar un cambio en plena mitad de semana.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

