El Gobierno decretó feriado el 15 de enero: a qué se debe y quiénes podrán aprovecharlo

El 15 de enero cae un nuevo descanso en el calendario de feriados y activa cambios en la rutina.

Un descanso que cae en enero y llega con una razón puntual. Freepik

En el calendario argentino no todo pasa por los feriados nacionales: también existen jornadas locales y días no laborables, donde el descanso depende del lugar y, a veces, del empleador. Esa letra chica suele sorprender a millones, sobre todo cuando cae en plena semana y cambia la rutina.

Este 15 de enero de 2026 aparece una fecha particular dentro de la Provincia de Buenos Aires. No se trata de un corte general en todo el país, sino de una conmemoración municipal que habilita a una localidad a frenar actividades y celebrar su historia.

Descanso de feriado Una fecha de enero se suma al calendario de feriados y puede cambiar la semana. Imagen: Freepik A qué se debe el feriado del 15 de enero de 2026 El motivo es el aniversario fundacional de Ranchos, una localidad del partido de General Paz. La fecha figura como feriado local para el jueves 15 de enero, una jornada que suele impulsar festejos, actos y movimientos propios del pueblo.

En la práctica, el alcance se concentra en esa zona y no en toda la provincia. Para muchas gestiones, el impacto se nota especialmente en ámbitos públicos y en el funcionamiento de ciertas dependencias, por lo que conviene chequear cómo operan los servicios locales y qué actividades se toman el día como descanso.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

