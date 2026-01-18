AUH de ANSES: quiénes cobran con aumento en la semana del 19 de enero 2026 + Seguir en









El organismo definió los aumentos para los beneficiarios de esta asignación.

El calendario de pagos finaliza el 22 de enero. ambito.com

Durante el mes de enero, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) reciben un aumento definido por el mecanismo de movilidad, tal como lo establece el Decreto 274/2024. Este sistema ajusta los montos según la evolución de la inflación y se refleja desde el primer mes del año en los ingresos que perciben millones de familias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, quienes perciben la AUH continúan accediendo a la Prestación Alimentar, un programa complementario que no se actualiza de forma periódica, pero que sigue siendo clave para garantizar la compra de alimentos esenciales.

auh anses.webp Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Según lo informado por ANSES, el aumento es del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre establecida por el INDEC. Esta actualización se enmarca en el esquema de ajustes periódicos destinado a sostener el poder de compra de los beneficiarios frente al aumento de precios.

El motivo por el cual los titulares no perciben el monto completo cada mes es que ANSES retiene el 20% del beneficio, que se acumula y se abona una vez presentada la Libreta AUH. Este trámite acredita la asistencia escolar del menor, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Los montos de la AUH vigentes para enero 2026 son:

Asignación Universal por Hijo: $125.518

$125.518 AUH por Discapacidad: $408.705

$408.705 Asignación Familiar por Hijo: $62.765

$62.765 Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361. Cuándo cobro ANSES: calendario de pago de AUH enero 2026 ANSES publicó el cronograma oficial de pagos correspondiente a enero de 2026, y estas son las fechas en las que se acreditará la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cada beneficiario: DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

Temas ANSES