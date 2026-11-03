Feriado el 10 de noviembre: quiénes tienen un día extra de descanso en la provincia de Buenos Aires

Dos comunidades sumarán una pausa laboral por celebraciones locales, con alcance distinto según cada actividad.

El calendario de noviembre va a contar con varios feriados especiales en distintos puntos del país. En esta oportunidad, a los descansos previstos a nivel nacional y provincial se agregan fechas que tienen que ver con aniversarios y conmemoraciones propias de algunas comunidades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una resolución del gobierno bonaerense estableció el esquema correspondiente a las celebraciones locales del mes. La medida diferencia el alcance según el tipo de actividad y se suma a un calendario atípico, atravesado también por los asuetos dispuestos durante la visita del papa León XIV .

El partido de General San Martín y la localidad de Bordenave , perteneciente al partido de Puan , tendrán un feriado especial el martes 10 de noviembre de 2026. Ambos lugares fueron incluidos en la Resolución 516/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense.

La celebración tendrá un alcance diferente según el tipo de actividad.

En General San Martín, el motivo es su condición de Ciudad de la Tradición , donde cada 10 de noviembre se conmemora en la Argentina el nacimiento de José Hernández , hecho ocurrido en 1834, autor de "El gaucho Martín Fierro".

La Ley Nacional Nº 21.154 declaró esa fecha como Día de la Tradición en todo el país y reconoció a la ciudad de San Martín con ese título por ser cuna del escritor. Además, en el distrito se encuentra el lugar donde nació Hernández, actualmente sede del Museo Histórico José Hernández - Chacra Pueyrredón.

Bordenave celebra el 120º aniversario de su fundación. La localidad fue fundada el 10 de noviembre de 1906 y el Municipio de Puan mantiene esa fecha como su aniversario oficial. Su nombre homenajea a Juan Bautista Bordenave, propietario de tierras de la zona y vinculado con la cesión de terrenos para el desarrollo ferroviario.

Los servicios públicos adaptarán su funcionamiento durante la jornada. Magnific

Cómo funcionarán los servicios públicos

La Resolución 516/2026 establece que la fecha será no laborable para la Administración Pública provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los lugares alcanzados. Para la industria, el comercio y las actividades privadas, el feriado tendrá carácter optativo.

Esto significa que la decisión dependerá del empleador y del régimen correspondiente. La norma provincial no fija un esquema único para servicios municipales específicos como recolección, guardias sanitarias o atención en dependencias locales.

Por ese motivo, su funcionamiento puede quedar sujeto a las disposiciones que comuniquen General San Martín y Puan para esa fecha.

El calendario de 2026 todavía contempla varios descansos antes de fin de año. Magnific

Calendario de feriados que restan en 2026

El cierre de 2026 tendrá varias jornadas especiales. En noviembre, además, la visita del papa León XIV modificó excepcionalmente el calendario, por lo que los próximos descansos confirmados son: