Cómo pagar el monotributo de ARCA con el celular y evitar el vencimiento

Los contribuyentes pueden abonar la cuota mensual desde el celular mediante un código QR y una billetera virtual habilitada.

ARCA permite pagar el monotributo desde el celular con un código QR y una billetera virtual habilitada. El vencimiento de noviembre de 2026 está previsto para el viernes 20.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permite pagar el monotributo con el celular mediante un código QR , una alternativa que simplifica el cumplimiento de la obligación mensual sin necesidad de ingresar manualmente todos los datos del pago. Para utilizarla, es necesario generar previamente un Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el sitio oficial del organismo.

El procedimiento requiere contar con clave fiscal y una billetera virtual compatible con esta modalidad . Antes de confirmar la operación, se recomienda revisar los datos del volante y verificar que el importe corresponda a la cuota que se desea cancelar. Además, es importante conocer el calendario de vencimientos para evitar atrasos e intereses.

El pago con QR se realiza a través de los servicios digitales de ARCA y una aplicación habilitada. El sistema permite completar la operación desde el teléfono, pero primero hay que generar el VEP correspondiente al período que se quiere abonar.

La modalidad permite abonar la obligación sin cargar manualmente los datos del volante, aunque es fundamental comprobar que el pago corresponda al período correcto. También se puede pagar desde las aplicaciones ARCA Móvil y Mi Monotributo , utilizar el homebanking o adherir la cuota al débito automático, según las opciones disponibles para cada contribuyente.

Verificar y confirmar: revisar los datos de la obligación y el importe que muestra la billetera. Si la información es correcta, confirmar la transacción para completar el pago.

Escanear el código QR: abrir una billetera virtual habilitada para este tipo de operaciones y leer el código que aparece en el VEP. ARCA recomienda hacerlo directamente desde la aplicación de pagos y no desde la cámara del celular.

Ingresar a ARCA y generar el VEP: entrar al sitio oficial con clave fiscal y acceder a “Presentación de DDJJ y Pagos” o a “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”. Desde allí, generar el volante electrónico de pago.

Escalas vigentes del monotributo

Los importes del monotributo dependen de la categoría en la que está inscripto cada contribuyente y de los parámetros de la actividad. Los valores vigentes desde el 1 de agosto de 2026 contemplan topes de facturación anual y cuotas mensuales diferenciadas para quienes prestan servicios y quienes venden bienes muebles.

Estos son los montos mensuales totales de referencia para las categorías del régimen simplificado:

Categoría A: Servicios ($49.527,18), Venta de bienes muebles ($49.527,18)

Categoría B: Servicios ($56.379,08), Venta de bienes muebles ($56.379,08)

Categoría C: Servicios ($66.020,12), Venta de bienes muebles ($64.530,58)

Categoría D: Servicios ($84.612,93), Venta de bienes muebles ($82.564,81)

Categoría E: Servicios ($119.811,45), Venta de bienes muebles ($108.267,51)

Categoría F: Servicios ($150.784,21), Venta de bienes muebles ($129.930,65)

Categoría G: Servicios ($230.312,94), Venta de bienes muebles ($158.815,05)

Categoría H: Servicios ($522.706,68), Venta de bienes muebles ($317.895,01)

Categoría I: Servicios ($963.747,86), Venta de bienes muebles ($474.992,78)

Categoría J: Servicios ($1.167.299,76), Venta de bienes muebles ($580.793,69)

Categoría K: Servicios ($1.614.446,04), Venta de bienes muebles ($702.103,24)

Los importes corresponden a los valores publicados por ARCA y pueden variar según la situación particular del contribuyente, ya que existen excepciones en los aportes previsionales y de obra social. Para consultar los parámetros completos, los topes de ingresos brutos y los demás requisitos de cada categoría, se puede ingresar al sitio oficial de categorías y montos del monotributo de ARCA.

ARCA: fechas de vencimiento de noviembre

El pago mensual del monotributo vence, como regla general, el día 20 de cada mes. Cuando esa fecha coincide con un feriado o un día inhábil, el vencimiento se traslada al siguiente día hábil, según el calendario establecido por el organismo recaudador.

En noviembre de 2026, la cuota mensual vence el viernes 20 de noviembre. La fecha alcanza a los contribuyentes de todas las categorías del régimen simplificado, por lo que conviene anticipar el trámite y verificar que la operación quede confirmada antes del vencimiento.

Para evitar demoras, los monotributistas pueden ingresar con anticipación al portal de ARCA, generar el VEP y realizar el pago mediante QR o elegir otro medio electrónico disponible. También es recomendable consultar la cuenta corriente del contribuyente para comprobar que el pago se haya registrado correctamente, ya que la acreditación puede demorar según la entidad bancaria o el medio utilizado.