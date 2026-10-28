Inocencia Fiscal: pedido de prórroga de contadores para presentar la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias

El escaso tiempo que media entre el conocimiento de la normativa y el vencmiento de Ganancias dificulta su correcta aplicación Magnific

La tardanza en la publicación de la Ley 27.826, modificatoria de la Ley 27.799, sumado a la mora con que se conoció el decreto reglamentario y la resolución general de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), han dificultado una sensata y prudente lectura de esa normativa, antes del vencimiento previsto para el 30 de octubre para la presentación de la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.

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Desde ya que los profesionales asesores, en particular los contadores públicos, tienen una relación directa con la necesidad de comprender cabalmente lo dispuesto para su correcta aplicación, pero es necesario que medie un tiempo prudencial para cumplir con las obligaciones.

Solicitud de prórroga Así lo entendió el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA) y, en consecuencia, envió nota al Director Ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, solicitando una prórroga del vencimiento.

A tales efectos, la entidad profesional aduce que, si bien se conoce la normativa que amplió el universo de contribuyentes que pueden acceder al Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, las pautas reglamentarias para materializar la adhesión se han publicado recientemente.

Pero esas normas operativas disponen que se requiere una nueva presentación por parte de los interesados cuya condición necesaria es la presentación y cancelación en término de la obligación.

Por lo tanto, debido al escaso tiempo que media para que opere el vencimiento del 30 de octubre, el CPCECABA solicitó al titular de ARCA que disponga un plazo adicional para la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. El pedido es razonable, en virtud de los destiempos ocurridos en conocer la pertinente normativa y atento que, además, existe una posibilidad de adherir a quienes ya presentaron por el régimen general por el período 2025, la postergación de la fecha de vencimiento seguramente beneficiará a ambas partes de la relación tributaria, fisco y contribuyentes, y a quienes asesoran para cumplir con tales obligaciones.