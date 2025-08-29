ARCA: este grupo de monotributistas deberá abonar casi $40.000 en septiembre 2025







El organismo actualizó los valores de los pagos de cada escala del monotributo en agosto, ya que se tomó como referencia la inflación del primer semestre del año.

ARCA actualiza las escalas del monotributo cada 6 meses según la inflación del semestre anterior. Mariano Fuchila

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ofrece a sus contribuyentes la adhesión al monotributo, un régimen simplificado en el que podrán pagar impuestos, aportes y la obra social en un solo pago. Este se organiza por escalas según los ingresos, y una de ellas solo deberá abonar casi $40.000 en septiembre de 2025.

Aquellos contribuyentes que pertenezcan a la Categoría A se verán obligados a abonar un total de $37.085,74 el próximo mes, ya que se incluyen el impuesto integrado ($4.182,60), el aporte previsional ($13.663,17) y el monto por la obra social ($19.239,97). Este valor se mantendrá vigente hasta febrero de 2026, cuando se agregue el porcentaje de inflación acumulado durante esta mitad del año.

ARCA: Categorías del monotributo vigentes monotributo.png

Estas son las categorías del monotributo que se mantendrán vigentes en septiembre, incluidos sus ingresos brutos:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto deberá pagar cada monotributista a ARCA en septiembre, según su categoría impuestos-salarios-calculadora-gasto-ajuste-afip-monotributo.jpg Depositphotos Dependiendo de la escala, los monotributistas deberán abonar los siguientes valores el próximo mes. Categoría A Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74 Categoría B Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41 Categoría C Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes. Categoría D Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes. Categoría E Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes. Categoría F Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes. Categoría G Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes. Categoría H Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes. Categoría I Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes. Categoría J Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes. Categoría K Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

