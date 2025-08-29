Lady Gaga anunció la fecha de lanzamiento de "The Dead Dance", su nueva canción para la serie "Merlina"







La cantante y actriz será parte de la segunda parte de la segunda temporada de la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega.

Jenna Ortega junto a Lady Gaga.

Lady Gaga confirmó la fecha de lanzamiento de su nueva canción “The Dead Dance” para el 3 de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A principios de mes, el portal Variety anunció que la estrella del pop planeaba lanzar la canción que aparecería en la segunda temporada de la serie de Netflix Merlina, dirigida por Tim Burton. A principios del mes pasado, varios medios especularon que Gaga había estado con Burton en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, para filmar el video musical de la canción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ladygaga/status/1961254595910377558?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1961254595910377558%7Ctwgr%5Eda8eb79a21cf37b1401a30e36285b8e3d4d20e71%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2025%2Fmusic%2Fnews%2Flady-gaga-announces-the-dead-dance-release-date-1236501697%2F&partner=&hide_thread=false DO THE DEAD DANCE! Sept 3 https://t.co/rp6RnIKxLu — Lady Gaga (@ladygaga) August 29, 2025

Gaga anunció la fecha de lanzamiento, oportunamente fijada para un miércoles, en redes sociales poco después de aparecer en la alfombra roja de la Gala del Cementerio "Wednesday" (nombre original de la serie) de Spotify y Netflix en Nueva York esta noche. Acompañó a la estrella Jenna Ortega y se dirigió al público para revelar la noticia del sencillo.

Qué dijo Lady Gaga sobre su participación en Merlina “Lo pasé genial trabajando en la segunda temporada de 'Wednesday', incluso siendo solo una pequeña parte de la serie”, dijo. “Me encantó trabajar con Tim Burton, Jenna y todos aquí; es increíble. Gracias. También estoy aquí para confirmar que mi canción 'The Dead Dance' saldrá pronto”.

Gaga aún no ha aparecido en Merlina, ya que los episodios se emiten por tandas. Los primeros cuatro episodios se estrenaron el 6 de agosto, sin Gaga, mientras que los últimos cuatro se estrenarán el mismo día que "Dead Dance". Tiene sentido que Gaga estuviera presente en el estreno de Merlina, ya que anoche terminó su cuarta noche en el Madison Square Garden de Nueva York. Está en plena gira "Mayhem Ball", que comenzó en Las Vegas en julio , y planea visitar Miami antes de regresar a Nueva York, Toronto y Chicago, antes de emprender su viaje internacional.