Tormenta de Santa Rosa: cómo será y lo que dejará para los próximos meses

El AMBA encara un viernes con máxima de 20 grados. El SMN emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas para el centro del país y unos informes dieron su pronóstico de Santa Rosa.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un viernes con máxima de 20 grados y muchas expectativas ante la llegada de la tormenta de Santa Rosa . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

La historia de la tormenta de Santa Rosa tiene una relación directa con la patrona de Perú y de América , que fue la primera mujer que la Iglesia Católica canonizó y quien impidió que un barco holandés desembarcara en su ciudad natal para invadirla.

Para este viernes se espera un cielo mayormente nublado para la tarde y noche, con temperaturas de entre 11 y 20 grados. Para el sábado se mantienen los pronósticos de precipitaciones con neblina en la madrugada, cielo nublado en la mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche. Las temperaturas estarán entre 12 y 20 grados.

El organismo nacional espera que el mal clima se extienda al domingo , con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y lluvias en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondará entre 12 y 17 grados.

A su vez, el SMN también anticipa tormentas aisladas para la madrugada y mañana del lunes , con mejora desde la tarde con cielo mayormente nublado.

Llega la tormenta de Santa Rosa: múltiples alertas desde el sábado y "perturbaciones"

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y lluvias para este sábado 30 y domingo 31. El primer día las tormentas serían de "variada intensidad" y afectarían a la región centro-oeste del país en provincias como Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Catamarca, San Juan y norte de Buenos Aires, con valores estimados entre 30 y 50 mm.

Ese mismo sábado, las lluvias "persistentes" llegarían también a Mendoza, La Pampa y Neuquén, con valores entre 40 y 80 mm.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/1961372505941123197&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Comienza a ingresar humedad desde el norte, con presencia de nubes (ausente en los últimos días).

Nos preparamos para un fin de semana con cambios: #ciclogénesis y alerta por lluvias en Cuyo y el centro del país.



Más info https://t.co/ETGSOmNJR3 pic.twitter.com/K2WIEA2Jbb — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) August 29, 2025



Para el domingo, las tormentas alcanzarían a Entre Ríos y Santiago del Estero, y en el caso de las lluvias el agua volvería a pasar por La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. En la jornada dominical se repetirán los mismo valores que el sábado.

De acuerdo con su desarrollo, se espera que el evento sea “irregular”, según un informe agroclimático de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Si las precipitaciones que trae Santa Rosa son generales y abundantes, anuncian una temporada primavera-estival sobre la media. Si son moderadas, pero bien distribuidas, el panorama será normal. Si son irregulares, debe esperarse una temporada con perturbaciones negativas”, señaló el informe.

Según el reporte, la tormenta tendría lugar puntualmente sobre el 30 de agosto, “pero con una distribución muy irregular, concentrándose sobre el centro-este del área agrícola y dejando a la mayor parte de su extensión con registros escasos”.

Otro informe, del Instituto de Clima y Agua del INTA, señaló la espera de algunas lluvias y tormentas “localmente intensas con importantes acumulados de agua, ocasional caída de granizo y ráfagas”.

Al hacer un pronóstico para los próximos 14 días, el organismo indicó que “se prevén precipitaciones con acumulados muy abundantes en el este de la región pampeana”.

Además, señaló que “los mayores registros se esperan en zonas que ya presentan excedentes hídricos, como el norte, este y sudeste de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur y este de Entre Ríos”. Agregó que “esta situación será clave para las condiciones de siembra de los cultivos de verano”.