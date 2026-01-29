ARCA: qué cambios rigen en el monotributo a partir del 1 de febrero + Seguir en









El organismo actualizó los parámetros del régimen simplificado para el primer semestre de 2026 con subas en los topes de facturación

El incumplimiento del plazo habilita a ARCA a aplicar sanciones y exigir el pago retroactivo de las diferencias detectadas.

Desde el 1 de febrero entran en vigencia los nuevos valores del Monotributo definidos por ARCA, que modifican tanto los límites de ingresos brutos como el importe mensual del impuesto integrado y los aportes previsionales. La actualización responde al mecanismo semestral de ajuste por inflación, basado en el IPC acumulado del segundo semestre de 2025.

El incremento aplicado alcanza el 14,29% y tendrá impacto pleno durante el período comprendido entre febrero y agosto de 2026. El ajuste eleva el costo fiscal del régimen respecto de los valores vigentes durante el año pasado y redefine el encuadre de miles de contribuyentes dentro de las distintas categorías.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos Fechas importantes a tener en cuenta si soy monotributista La recategorización correspondiente al primer semestre del año vence el 5 de febrero de 2026. El trámite se realiza a través del sitio web de ARCA y requiere contar con CUIT y clave fiscal para acceder al sistema.

Quedan exceptuados quienes no registren cambios en sus parámetros o aquellos que aún no hayan cumplido seis meses desde el inicio de la actividad. En estos casos, el organismo aplica de forma automática la categoría vigente.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip Mariano Fuchila Nuevos montos vigentes febrero 2026 La recategorización vence el 5 de febrero y el ajuste del 14,29% impacta tanto en los topes de facturación como en las cuotas mensuales del Monotributo:

Categoría A , hasta $10.277.988,13;

Categoría B , hasta $15.058.447.71;

Categoría C, hasta $21.113.696,52;

Categoría D , hasta $26.212.853,42;

Categoría E , hasta $30.833.964,37;

Categoría F, hasta $38.642.048,36;

Categoría G , hasta $46.211.109,37

Categoría H , hasta $70.113.407,33

Categoría I , hasta $78.479.211,62;

Categoría J , hasta $89.872.640,30;

Categoría K, hasta $108.357.084,05 Montos de las nuevas cuotas mensuales: A $4.780,46 (servicios) - $4.780,46 (ventas)

B $9.082,88 (servicios) - $9.082,88 (ventas)

C $15.616,17 (servicios) - $14.341,38(ventas)

D $25.495,79 (servicios)- $23.742,95 (ventas)

E $47.804,60 (servicios)- $37.924,28 (ventas)

F $67.245,13 (servicios)- $49.398,08 (ventas)

G $122.3279,76 (servicios) - $61.189,87 (ventas)

H $350.567,04 (servicios) - $175.283,51 (ventas)

I $697.150,35 (servicios) - $278.860,14 (ventas)

J $836.580,42 (servicios)- $334.632,18 (ventas)

K $1.171.212,59 (servicios) - $390.404,20 (ventas)

