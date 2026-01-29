SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de enero 2026 - 10:00

ARCA: qué cambios rigen en el monotributo a partir del 1 de febrero

El organismo actualizó los parámetros del régimen simplificado para el primer semestre de 2026 con subas en los topes de facturación

El incumplimiento del plazo habilita a ARCA a aplicar sanciones y exigir el pago retroactivo de las diferencias detectadas.

El incumplimiento del plazo habilita a ARCA a aplicar sanciones y exigir el pago retroactivo de las diferencias detectadas.

Desde el 1 de febrero entran en vigencia los nuevos valores del Monotributo definidos por ARCA, que modifican tanto los límites de ingresos brutos como el importe mensual del impuesto integrado y los aportes previsionales. La actualización responde al mecanismo semestral de ajuste por inflación, basado en el IPC acumulado del segundo semestre de 2025.

El incremento aplicado alcanza el 14,29% y tendrá impacto pleno durante el período comprendido entre febrero y agosto de 2026. El ajuste eleva el costo fiscal del régimen respecto de los valores vigentes durante el año pasado y redefine el encuadre de miles de contribuyentes dentro de las distintas categorías.

Informate más
impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip

Fechas importantes a tener en cuenta si soy monotributista

La recategorización correspondiente al primer semestre del año vence el 5 de febrero de 2026. El trámite se realiza a través del sitio web de ARCA y requiere contar con CUIT y clave fiscal para acceder al sistema.

Quedan exceptuados quienes no registren cambios en sus parámetros o aquellos que aún no hayan cumplido seis meses desde el inicio de la actividad. En estos casos, el organismo aplica de forma automática la categoría vigente.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip

Nuevos montos vigentes febrero 2026

La recategorización vence el 5 de febrero y el ajuste del 14,29% impacta tanto en los topes de facturación como en las cuotas mensuales del Monotributo:

  • Categoría A, hasta $10.277.988,13;

  • Categoría B, hasta $15.058.447.71;

  • Categoría C, hasta $21.113.696,52;

  • Categoría D, hasta $26.212.853,42;

  • Categoría E, hasta $30.833.964,37;

  • Categoría F, hasta $38.642.048,36;

  • Categoría G, hasta $46.211.109,37

  • Categoría H, hasta $70.113.407,33

  • Categoría I, hasta $78.479.211,62;

  • Categoría J, hasta $89.872.640,30;

  • Categoría K, hasta $108.357.084,05

Montos de las nuevas cuotas mensuales:

  • A $4.780,46 (servicios) - $4.780,46 (ventas)

  • B $9.082,88 (servicios) - $9.082,88 (ventas)

  • C $15.616,17 (servicios) - $14.341,38(ventas)

  • D $25.495,79 (servicios)- $23.742,95 (ventas)

  • E $47.804,60 (servicios)- $37.924,28 (ventas)

  • F $67.245,13 (servicios)- $49.398,08 (ventas)

  • G $122.3279,76 (servicios) - $61.189,87 (ventas)

  • H $350.567,04 (servicios) - $175.283,51 (ventas)

  • I $697.150,35 (servicios) - $278.860,14 (ventas)

  • J $836.580,42 (servicios)- $334.632,18 (ventas)

  • K $1.171.212,59 (servicios) - $390.404,20 (ventas)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias