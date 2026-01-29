Desde el 1 de febrero entran en vigencia los nuevos valores del Monotributo definidos por ARCA, que modifican tanto los límites de ingresos brutos como el importe mensual del impuesto integrado y los aportes previsionales. La actualización responde al mecanismo semestral de ajuste por inflación, basado en el IPC acumulado del segundo semestre de 2025.
ARCA: qué cambios rigen en el monotributo a partir del 1 de febrero
El organismo actualizó los parámetros del régimen simplificado para el primer semestre de 2026 con subas en los topes de facturación
Monotributo 2026: el cambio drástico que entra en vigencia en febrero y lo que debes hacer hoy para no pagar de más
ARCA detectó inconsistencias y datos inflados por parte de trabajadores y compañías
El incremento aplicado alcanza el 14,29% y tendrá impacto pleno durante el período comprendido entre febrero y agosto de 2026. El ajuste eleva el costo fiscal del régimen respecto de los valores vigentes durante el año pasado y redefine el encuadre de miles de contribuyentes dentro de las distintas categorías.
Fechas importantes a tener en cuenta si soy monotributista
La recategorización correspondiente al primer semestre del año vence el 5 de febrero de 2026. El trámite se realiza a través del sitio web de ARCA y requiere contar con CUIT y clave fiscal para acceder al sistema.
Quedan exceptuados quienes no registren cambios en sus parámetros o aquellos que aún no hayan cumplido seis meses desde el inicio de la actividad. En estos casos, el organismo aplica de forma automática la categoría vigente.
Nuevos montos vigentes febrero 2026
La recategorización vence el 5 de febrero y el ajuste del 14,29% impacta tanto en los topes de facturación como en las cuotas mensuales del Monotributo:
Categoría A, hasta $10.277.988,13;
Categoría B, hasta $15.058.447.71;
Categoría C, hasta $21.113.696,52;
Categoría D, hasta $26.212.853,42;
Categoría E, hasta $30.833.964,37;
Categoría F, hasta $38.642.048,36;
Categoría G, hasta $46.211.109,37
Categoría H, hasta $70.113.407,33
Categoría I, hasta $78.479.211,62;
Categoría J, hasta $89.872.640,30;
Categoría K, hasta $108.357.084,05
Montos de las nuevas cuotas mensuales:
A $4.780,46 (servicios) - $4.780,46 (ventas)
B $9.082,88 (servicios) - $9.082,88 (ventas)
C $15.616,17 (servicios) - $14.341,38(ventas)
D $25.495,79 (servicios)- $23.742,95 (ventas)
E $47.804,60 (servicios)- $37.924,28 (ventas)
F $67.245,13 (servicios)- $49.398,08 (ventas)
G $122.3279,76 (servicios) - $61.189,87 (ventas)
H $350.567,04 (servicios) - $175.283,51 (ventas)
I $697.150,35 (servicios) - $278.860,14 (ventas)
J $836.580,42 (servicios)- $334.632,18 (ventas)
K $1.171.212,59 (servicios) - $390.404,20 (ventas)
