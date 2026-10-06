Los bancos de todo el país van a tener cinco días consecutivos sin atención presencial durante noviembre. La seguidilla de feriados va a empezar el viernes 6 por el Día del Bancario y seguirá con el fin de semana, el descanso nacional del lunes 9 y el del martes 10.
Argentina tendrá 5 días de feriados bancarios en noviembre: cuándo son y por qué pueden ser 6 en Buenos Aires
Las sucursales cerrarán desde el viernes 6 y la pausa podría extenderse todavía más en territorio bonaerense por la visita papal.
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Confirmaron 5 días consecutivos de feriado bancario en noviembre: a quiénes afecta y qué dispone el BCRA
La situación podría extenderse un día más en la Provincia de Buenos Aires. El miércoles 11 fue declarado feriado exclusivamente en territorio bonaerense por la visita del Papa León XIV, aunque por el momento el BCRA no lo incorporó a su calendario como feriado bancario nacional.
Calendario confirmado: qué días del 6 al 10 de noviembre no habrá atención bancaria
La última jornada habitual antes del descanso va a ser el jueves 5 de noviembre. El viernes 6 se celebra el Día del Bancario, fecha en la que las sucursales no brindan atención al público. La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria y se rige bajo las normas previstas para los feriados nacionales dentro de la actividad. Después llegará el sábado 7 y domingo 8, seguidos por dos fechas especiales:
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viernes 6: Día del Bancario
sábado 7 y domingo 8: fin de semana
lunes 9: feriado nacional por la visita del Papa León XIV
martes 10: feriado bancario dispuesto por el BCRA
El lunes 9 fue establecido como feriado nacional en todo el país mediante el Decreto 1103/2026. Unos días después, el Banco Central incorporó el martes 10 a su calendario como feriado bancario por la misma visita. Es por eso que quienes necesiten realizar una gestión presencial tendrán que tener esta información en cuenta.
La situación en la provincia de Buenos Aires: ¿por qué el cierre se extendería hasta el miércoles 11?
El panorama puede ser diferente para los clientes de la Provincia de Buenos Aires, porque el Decreto 1103/2026 estableció el miércoles 11 de noviembre como feriado exclusivamente en territorio bonaerense, debido a las actividades previstas de León XIV en Luján.
Ese día el Papa tiene previsto encabezar una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. En cuanto a la actividad bancaria, hasta ahora el BCRA no incluyó al miércoles 11 dentro del listado nacional de feriados bancarios, por lo que no está confirmado un cierre general de todas las entidades por disposición del organismo.
De concretarse el cierre de sucursales alcanzadas por el feriado bonaerense, la pausa podría pasar de cinco a seis días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el miércoles 11 inclusive. Por eso, para los clientes de bancos con sucursales en la Provincia será importante revisar las comunicaciones de cada entidad a medida que se acerque la fecha.
Cómo operar durante el fin de semana largo bancario: cajeros, transferencias y billeteras virtuales
Aunque las sucursales estén cerradas, el Banco Central señala que durante los feriados bancarios continúan habilitados distintos canales electrónicos. Los usuarios podrán seguir utilizando:
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cajeros automáticos para extracciones, pagos, transferencias y otras gestiones
home banking y aplicaciones móviles para pagos, consultas y transferencias
billeteras virtuales para enviar dinero y pagar servicios o compras
tarjetas de débito y crédito para realizar pagos
Además, en este tipo de fines de semana extensos las entidades suelen reforzar el abastecimiento de los cajeros automáticos. También existe la posibilidad de retirar efectivo en comercios adheridos, como supermercados y farmacias.