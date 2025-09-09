La Libertad Avanza reunió a su mesa en Provincia y solo atribuyó la derrota a la movilización del aparato del PJ

El oficialismo convocó a los principales referentes del espacio en el distrito bonaerense para ordenar a la tropa y reencausar el camino de cara a las nacionales. Más temprano, el presidente Javier Milei activó la mesa nacional.

Con el objetivo de reordenar el espacio para octubre, La Libertad Avanza reunió este martes a la mesa política de la provincia de Buenos Aires luego de la derrota electoral del domingo ante Fuerza Patria en territorio bonaerense.

La mesa está conformada por Karina Milei , Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert, quien será el primer candidato a diputado en la boleta violeta.

¡NUEVA MESA DE LLA PBA! La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la primera reunión de la nueva mesa política del espacio de cara a las próximas elecciones legislativas del mes de octubre. El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó…

En un comunicado, el espacio libertario afirmó que el objetivo perseguido "es mejorar el trabajo que se realizó" , pero modificando "todo aquello que sea necesario" para lograr "representar fielmente las ideas del Gobierno Nacional y las necesidades del pueblo bonaerense".

En la reunión, los presentes coincidieron en realizar "una profunda autocrítica" por no haber logrado explicar a la sociedad "de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei".

A su vez, consideraron que el kirchnerismo "realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto", recurriendo a lo que denunciaron como las "viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar", mientras que La Libertad Avanza omitió dicha situación y "no logró en consecuencia convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la Provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos".

Desde el partido violeta concluyeron que lo anterior explica "de manera global el resultado electoral". "Trabajaremos de cara a octubre para sumar a los que, en Buenos Aires, optaron por otros partidos, pero que acompañan el rumbo nacional que lidera el Presidente Milei y nos esforzaremos para que el sacrificio de muchos tenga el resultado buscado", cerraron.

El presidente Javier Milei encabezó este martes la primera reunión de la mesa política nacional creada luego de la derrota de los libertarios ante Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo. "La libertad avanza o Argentina retrocede", sentenció tras el encuentro. Más tarde, luego de que el FMI saliera a respaldar el rumbo económico, el jefe de Estado redobló la apuesta: "No nos moveremos ni un milímetro". En horas de la tarde se reunió la mesa provincial con dirigentes del PRO.

El jefe de Estado lideró esta jornada el primer encuentro con los funcionarios que integran la nueva instancia de coordinación dentro del Gobierno. "Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad", expresaron en un comunicado oficial de LLA.

Del encuentro participaron la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el portavoz Manuel Adorni.