Asignación por Maternidad de ANSES en septiembre 2026: montos, requisitos y calendario de cobro

El organismo informó cómo se cobra la Asignación por Maternidad en septiembre 2026, quiénes pueden acceder y qué requisitos deben cumplir.

La Asignación por Maternidad de ANSES se abona durante 90 días y equivale al sueldo bruto de la trabajadora alcanzada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) estableció el esquema de pago correspondiente a septiembre de 2026 para las distintas prestaciones del sistema. Entre ellas se encuentra la Asignación por Maternidad , destinada a acompañar económicamente a las trabajadoras durante el período de licencia por nacimiento.

A diferencia de otras asignaciones familiares, esta prestación no tiene un monto fijo determinado por el organismo. El importe depende de la remuneración de cada beneficiaria y se abona durante los 90 días de licencia por maternidad , siempre que se cumplan las condiciones laborales y administrativas previstas.

La Asignación por Maternidad equivale al sueldo bruto mensual de la trabajadora , sin descuentos, durante el período correspondiente a la licencia. Por este motivo, el valor que recibe cada beneficiaria varía de acuerdo con el salario declarado por su empleador.

En septiembre de 2026 , la prestación mantiene este mecanismo de cálculo y no cuenta con una cifra uniforme para todas las titulares. Las actualizaciones generales aplicadas a otras asignaciones familiares no modifican el criterio específico utilizado para determinar este beneficio.

El pago tiene como finalidad reemplazar el ingreso laboral durante los 90 días de licencia . La prestación está dirigida a trabajadoras que dejan temporalmente de prestar tareas por el nacimiento y, bajo determinadas condiciones, también contempla al personal de casas particulares registrado .

Requisitos para acceder a la prestación

Pueden solicitarla las trabajadoras en relación de dependencia y las empleadas de casas particulares que estén registradas y cumplan con las condiciones establecidas por ANSES. Entre los requisitos se encuentra contar con al menos 12 semanas de gestación al momento de realizar la gestión.

Además, se exige una antigüedad mínima de tres meses, que puede computarse con uno o más empleadores dentro del período establecido por el organismo. La titular también debe encontrarse comprendida dentro de las condiciones laborales que habilitan el acceso a la asignación.

Para iniciar el trámite, es necesario presentar la documentación correspondiente y la certificación médica con los datos del embarazo. La licencia puede comenzar entre 45 y 10 días antes de la fecha probable de parto, de acuerdo con la modalidad elegida y la situación laboral de la beneficiaria.

Fechas de cobro en septiembre según la terminación de DNI

La Asignación por Maternidad estará disponible desde el 10 de septiembre de 2026 para todas las terminaciones de DNI. En este caso, el calendario presenta un período de pago que no se organiza de manera escalonada por el último número del documento.

Esto diferencia a la prestación de otros beneficios de ANSES que sí cuentan con fechas de cobro determinadas por la terminación del DNI. Por lo tanto, las titulares de la Asignación por Maternidad deberán considerar el período específico informado para este beneficio.

El cobro se encuentra vinculado con la duración de la licencia y finaliza una vez completados los 90 días correspondientes. Para evitar inconvenientes, es importante que la trabajadora tenga registrada correctamente su información laboral y que la documentación necesaria haya sido presentada ante el organismo.

Paso a paso: cómo realizar el trámite en ANSES

El primer paso consiste en verificar los datos personales y los vínculos familiares en mi ANSES. Si la información no está actualizada, la titular deberá presentar la documentación necesaria para acreditar los datos correspondientes antes de avanzar con la solicitud.

Luego deberá completar el formulario correspondiente a su situación laboral. Las trabajadoras en relación de dependencia utilizan la Declaración Jurada Novedades Unificadas SUAF (PS 2.55), mientras que el personal de casas particulares debe presentar la Declaración Jurada Maternidad Servicio Doméstico (PS 2.75).

Finalmente, con el formulario y el certificado médico que indique las semanas de gestación y la fecha probable de parto, la gestión puede iniciarse mediante Atención Virtual de ANSES o presencialmente con turno previo. Si la trabajadora tiene más de un empleo, deberá presentar un formulario por cada empleador.