Tini Stoessel repudió el ataque a dos mujeres en la escuela de danza de Belgrano

Algunos de los muchos momentos del #QVT que quiero compartir y recordar ♥️ *Shows, ensayos, la previa en camarines, noches de sleeper, paseos, caminatas, charlas, risas, llantos de emoción, “AMOR Y PASIÓN” antes de subir al escenario, miradas cómplices bailando, nuestros gritos, errores divertidos, videos, cenas y podría seguir nombrando! Lo más importante fue y sigue siendo la hermosa energía y contención grupal que hizo que este viaje sea ÚNICO ♥️ Soy una afortunada de trabajar con cada uno de ellos! Gracias gracias gracias #Puro #Amor #Y #Aprendizaje