ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno pero garantizó el pago retroactivo del presentismo

El gremio consideró insuficiente la propuesta oficial, que incluye subas mensuales hasta mayo y un bono de $40.000 a cobrar en junio.

Rodolfo Aguiar cuestionó la oferta salarial del Gobierno y sostuvo que los aumentos propuestos no compensan el impacto de la inflación sobre los ingresos de los trabajadores estatales. ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este viernes la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la paritaria de la Administración Pública Nacional, aunque confirmó que quedó garantizado el pago retroactivo del presentismo para los trabajadores del sector.

La oferta oficial contempla subas salariales escalonadas hasta mayo: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo. Además, incluye el pago de un bono extraordinario no remunerativo de $40.000, previsto para los primeros días de junio.

Críticas del gremio a la propuesta oficial Desde el gremio consideraron que el esquema es insuficiente frente al aumento del costo de vida. El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la propuesta “no logra frenar la caída del poder adquisitivo que vienen sufriendo los salarios del sector público en los últimos dos años” y cuestionó que los incrementos ofrecidos “no reflejan la evolución real de los precios”.

El dirigente también criticó el pago extraordinario incluido en la oferta: “Ofrecer un bono de $40.000 para cobrar en junio es una actitud miserable. No alcanza ni siquiera para pagar una factura de gas”, afirmó.

Según el sindicato, durante la gestión del presidente Javier Milei los trabajadores estatales acumularon una pérdida de más del 45,3% del poder adquisitivo. En ese sentido, Aguiar señaló que las subas salariales acordadas en el último tiempo “se ubicaron sistemáticamente por debajo de la inflación”, lo que -a su entender- empuja a muchos trabajadores del sector público por debajo de la línea de pobreza.

El dirigente también advirtió sobre la posibilidad de una escalada del conflicto gremial. “Es el Gobierno el que nos está empujando al conflicto y será el único responsable si se quiebra la paz social”, señaló. El actual año paritario del convenio colectivo 214/06, que se extiende de junio de 2025 a mayo de 2026, cerraría con un incremento acumulado del 21%. Sin embargo, con el último dato disponible de enero, la inflación del mismo período ya alcanza el 19,5%, por lo que el salario del sector público todavía deberá absorber la evolución de los precios que se registre entre febrero y mayo.

