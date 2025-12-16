La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite que los jubilados y pensionados tengan la posibilidad de designar un apoderado para realizar trámites o cobrar sus prestaciones.
Quiénes pueden ser apoderados de los jubilados y cómo se hace el trámite en Mi ANSES
ANSES permite que sus beneficiarios designen a un tercero para hacer realizar todas las gestiones relacionadas con el organismo e informa los detalles, para poder hacer este procedimiento de la manera más efectiva
Esta opción resulta clave para garantizar el acceso a los derechos previsionales de aquellas personas que, por razones de salud, edad, internación o residencia, no pueden movilizarse o realizar gestiones de manera personal.
El sistema de apoderados permite que un tercero actúe en nombre del titular ante ANSES, ya sea para trámites administrativos, gestiones específicas o el cobro mensual de haberes.
La designación puede ser permanente o por un período determinado y contempla distintas figuras, desde familiares hasta entidades públicas, bancos o profesionales, según la situación particular de cada beneficiario.
Quiénes pueden ser apoderados de los jubilados y pensionados de ANSES
Puede ser apoderada cualquier persona mayor de 18 años. ANSES admite como apoderados a familiares directos y ampliados, como cónyuge, conviviente previsional, padres, hijos, nietos, hermanos, sobrinos, yernos, nueras y cuñados, entre otros.
En estos casos, no es necesario solicitar turno previo para realizar el trámite, aunque se recomienda verificar que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en Mi ANSES.
Además de familiares, también pueden ser apoderados tutores o curadores designados judicialmente, abogados y procuradores con poder certificado ante escribano, representantes diplomáticos o consulares y entidades públicas nacionales, provinciales o municipales.
En situaciones especiales, como personas internadas en hospitales, sanatorios o asilos, el titular puede designar al director o administrador del establecimiento como apoderado.
Paso a paso: cómo hacer el trámite para designar un apoderado
Reunir la documentación necesaria, que varía según el tipo de apoderado: DNI, documentación que acredite parentesco, sentencias judiciales en casos de tutoría o curatela, carta poder bancaria o credencial profesional si se trata de un abogado.
Verificar los datos personales y familiares en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, para evitar errores o demoras.
Solicitar turno, en caso de que corresponda. Si el apoderado es un familiar, se puede concurrir a una oficina de ANSES sin turno previo.
Presentarse en la oficina de ANSES más cercana, junto con el apoderado, para formalizar la designación y registrar el poder.
Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES en diciembre 2025
En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados de ANSES perciben sus haberes con los montos actualizados, según la fórmula de movilidad vigente. Estos ajustes trimestrales buscan acompañar la evolución de los ingresos y el contexto inflacionario, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de las prestaciones.
En caso de recibir refuerzos o bonos extraordinarios, los mismos se acreditan de manera automática, junto con el calendario habitual de pagos.
La suma de: prestación previsional + bono + aguinaldo quedará en un total de:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $427.923,57
Pensión Madre de 7 hijos: $581.319,39.
Aquellas jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo de $410.879.59 recibirán un bono previsional que les permita alcanzar este monto
Jubilación Mínima: $410.879,59
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67
Pensión No Contributiva: $308.615,79
