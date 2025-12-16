Los jubilados de ANSES ya pueden saber cómo serán los depósitos y montos de enero 2026 + Seguir en









El organismo reveló los valores totales que recibirán sus beneficiarios durante el primer mes del próximo año, a partir de su último ajuste.

Gracias al dato de inflación, ya se puede calcular los montos de las jubilaciones de ANSES de enero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo ajuste para los haberes de sus principales prestaciones durante enero 2026. El aumento aplicará para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, de acuerdo con los valores de inflación indicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el organismo, la inflación de noviembre 2025 fue del 2,5%. Este porcentaje se utiliza como referencia, con motivo de la Ley de Movilidad, para hacer los aumentos mensuales de ANSES. Conocé los montos exactos y cómo serán los depósitos acá en el próximo año.

jubilados ANSES.jpg Monto de las jubilaciones de ANSES en enero 2026 Con la suma del aumento previsto del 2,5%, la jubilación mínima será de un total de $349.303,33. El resto de las asignaciones y pensiones resultarán en este valor:

Jubilación mínima: $349.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 Montos de AUH y SUAF AUH: $125.529,58

AUH por hijo con discapacidad: $408.697,46

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer tramo): $61.252

Asignación por hijo con discapacidad (SUAF): $199.433,02

Pensión para Madres de 7 Hijos: $349.303,33 ¿Sigue vigente el bono de $70.000? Aún no hubo confirmación oficial por parte del Gobierno o de ANSES en cuanto a la continuidad del bono extraordinario en el primer mes del 2026. Sin embargo, se prevé que el pago de $70.000 se extenderá, al menos para aquellos que reciben la jubilación mínima, durante todo el año. De la misma manera que ocurrió durante el 2025, los pagos de este beneficio serían de forma ininterrumpida.

De concretarse esta medida, con la sumatoria del bono complementario y el aumento de enero, los jubilados que cobran el haber mínimo estarían recibiendo un monto de $419.299. La resolución definitiva suele ser confirmada unos días antes de que comience el calendario de pagos, a través de comunicados tanto del organismo como del Gobierno.

Así quedarían los valores totales de oficializarse el cobro de este bono: Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04

