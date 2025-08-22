¡Atención conductores! Estas multas de tránsito ya no pueden cobrarse en agosto 2025







Revisá tus registros y asegurate de no pagar infracciones ya caducadas, siguiendo la normativa vigente establecida por cada provincia.

Las multas de tránsito son una de las herramientas más importantes para garantizar el cumplimiento de las normas viales.

En Argentina, conducir implica respetar las normas viales y estar atento a las posibles sanciones que pueden aplicarse ante ciertas infracciones. Sin embargo, este agosto de 2025, ciertas multas ya no podrán cobrarse debido a la prescripción establecida por la Ley Nacional de Tránsito.

Esta medida consiste en la extinción del derecho del Estado de exigir su pago una vez transcurrido un plazo determinado. Lo que no solo protege a los automovilistas de cobros excesivos o antiguos, sino que también fomenta una gestión más ordenada y transparentes. Es decir que, si la sanción supera un tiempo específico sin que haya sido reclamada o abonada, la obligación de hacerlo caduca y el conductor queda liberado de la deuda.

multas-de-transito.jpg Este mecanismo tiene especial relevancia para quienes acumularon multas con el tiempo o desconocían la existencia de ciertos registros. Cada provincia establece sus propios períodos, tomando como referencia la legislación nacional, pero ajustándolos según la gravedad de la falta y las normativas locales. A continuación, descubrí los detalles.

¿Qué multas de tránsito ya no pueden reclamarse? En Argentina, la prescripción de las multas depende de la jurisdicción y de la gravedad de la infracción. Según la Ley N° 24.449, las faltas leves prescriben generalmente a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco. Sin embargo, cada provincia puede adaptar estos plazos:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: faltas leves a 2 años, graves a 5 años.

faltas leves a 2 años, graves a 5 años. Provincia de Buenos Aires: 2 años para leves, 5 años para graves.

2 años para leves, 5 años para graves. Córdoba: 3 años para todas las infracciones.

3 años para todas las infracciones. Chaco : 2 años para leves, 5 años las graves.

: 2 años para leves, 5 años las graves. Chubut : 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme.

: 6 meses para faltas sin iniciar procedimiento, 1 año con procedimiento iniciado y 2 años con sentencia firme. Catamarca : 2 años las leves, 3 años las graves.

: 2 años las leves, 3 años las graves. Corrientes : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Entre Ríos : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Formosa : 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves.

: 1 año para las leves, 2 años para las faltas graves. Jujuy : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Pampa : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. La Rioja : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Mendoza : 2 años para las leves, 3 años las graves.

: 2 años para las leves, 3 años las graves. Misiones : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Neuquén : 3 años para todas las faltas.

: 3 años para todas las faltas. Río Negro : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Salta : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. San Juan : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. San Luis : 5 años para todas las faltas.

: 5 años para todas las faltas. Santa Cruz : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santa Fe : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Santiago del Estero : 2 años (leves), 5 años (graves)

: 2 años (leves), 5 años (graves) Tierra del Fuego : 2 años para todas las faltas.

: 2 años para todas las faltas. Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves).

Una vez alcanzado el plazo, los organismos de tránsito ya no pueden exigir el pago de la multa ni iniciar acciones legales para cobrarla. Es importante destacar que este periodo puede interrumpirse en casos específicos, como la comisión de faltas graves o procesos judiciales vinculados a la infracción, lo que reinicia el conteo. MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES Para solicitarlo, los conductores deben acercarse al Juzgado de Faltas correspondiente o realizar el trámite a través de las plataformas oficiales de cada provincia. Allí se verifica si la sanción cumple con los requisitos para considerarse prescripta y, en caso afirmativo, se elimina del sistema, evitando cobros indebidos. Todos los valores de las multas en agosto 2025 Montos de las multas en CABA Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: desde $252.080 hasta $2.520.800.

Conducir alcoholizado: quienes registren entre 0,5 g/l y 1 g/l de alcohol en sangre la multa oscila entre $94.530 y $630.200. Para los casos donde superen 1 g/l, pueden llegar hasta $1.260.400.

Circular en contramano o por la banquina: entre $279.600 y $1.398.000.

Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600.

Tapar la patente: $630.200.

Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300.

Obstruir rampas para discapacitados: $189.600.

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040.

Obstruir carriles exclusivos: $94.530.

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020.

Mal estacionamiento: $63.020.

No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020.

No tener la VTV: $63.020.

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114. Montos de las multas en la provincia de Buenos Aires Exceso de velocidad (de 150 a 1000 UF): entre $215.250 y $1.435.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes (de 200 a 1000 UF): entre $287.000 y $1.435.000.

Conducir sin seguro (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

Circular en contramano o por banquina (de 200 a 1000 UF): de $283.200 y $1.435.000.

Pasar un semáforo en rojo (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Mal estacionamiento (de 50 a 100 UF): de $71.750 hasta $143.500.

No utilizar el cinturón de seguridad (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Conducir sin patente (de 50 a 100 UF): de $71.750 a $143.500.

Negarse a mostrar la documentación exigida (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

Circular sin VTV (de 100 a 500 UF): entre $143.500 y $717.500.

