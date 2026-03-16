Atención: la noticia que todos los jubilados y pensionados de Santa Fe estaban esperando

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El organismo previsional santafesino informó una medida importante para todos los beneficiarios provinciales.

La noticia de la Caja que tienen que conocer los santafesinos. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe continúa llevando adelante distintas medidas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del sistema previsional provincial y brindar mayor previsibilidad a jubilados y pensionados. Este organismo cumple un rol central en la administración y pago de los haberes del sector pasivo, además de comunicar periódicamente novedades relevantes.

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En este contexto, las autoridades provinciales informaron nuevas disposiciones y beneficios que impactan directamente en los ingresos de miles de jubilados y pensionados santafesinos. Entre ellos se destacan el pago de una liquidación complementaria y la actualización de valores vinculados al haber mínimo, dos cuestiones clave para quienes dependen del sistema previsional provincial.

Jubilados de Santa Fe El organismo previsional informó importantes medidas para sus jubilados y pensionados. Imagen: Freepik Estas medidas buscan acompañar la evolución de los salarios y la inflación, además de asegurar que los beneficiarios cuenten con información clara sobre cuándo y cómo se acreditarán los distintos pagos que integran sus ingresos mensuales.

Pago de liquidación complementaria: las fechas que tenés que conocer La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe informó que el lunes 16 de marzo de 2026 se realizará el pago de una liquidación complementaria destinada al sector pasivo. Este depósito corresponde a actualizaciones vinculadas a acuerdos salariales y ajustes que impactan en los haberes jubilatorios.

Según se detalló oficialmente, la liquidación incluye el ajuste por inflación correspondiente a diciembre de 2025 y la actualización de enero de 2026 para distintos sectores del sistema previsional. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran jubilados y pensionados provenientes de la administración central, el sector docente, seguridad, API y Catastro, Imprenta Oficial, Arte de Curar, ENRESS, Vialidad, el Poder Legislativo (personal escalafonado), la Caja de Previsión Social, el Tribunal de Cuentas y ASSA.

Jubilados Conocé de qué se trata esta liquidación complementaria de la Caja de Jubilaciones. Imagen: Freepik En tanto, el sector bancario percibirá en esta misma fecha el incremento correspondiente al mes de enero de 2026. Con esta liquidación, el organismo busca garantizar que los haberes previsionales mantengan su actualización en línea con las variaciones salariales y los acuerdos vigentes. Santa Fe: cuál es el haber mínimo de jubilación en marzo 2026 El organismo previsional también informó que el valor del haber mínimo jubilatorio vigente en la provincia es de $575.378, un dato clave para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema. Este monto se actualiza periódicamente y sirve como referencia para diferentes cálculos dentro del régimen previsional. Además, el organismo recordó que, de acuerdo con la normativa vigente, los beneficios que no superen el equivalente a tres jubilaciones mínimas no deben realizar el aporte solidario, mientras que los montos superiores sí quedan alcanzados por la escala establecida en la legislación provincial.