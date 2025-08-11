AUH de ANSES: qué trámite tengo que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

El organismo previsional ya comenzó con los pagos de las asignaciones que vienen en conjunto con esta prestación complementaria.

El organismo previsional informó sobre el trámite y los montos de la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un refuerzo en los montos de la Tarjeta Alimentar para agosto de 2025 . Este beneficio busca garantizar el acceso a una canasta básica de alimentos para niños y niñas.

El índice de inflación registrado en junio de 2025 determinó los ajustes para agosto . El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó un índice del 1,6% para ese mes, que sirve como referencia para la actualización de los montos de las prestaciones sociales. El decreto 274/2024 estableció el mecanismo de movilidad que utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para estos ajustes.

La Tarjeta Alimentar es un programa implementado por el Ministerio de Capital Humano. El saldo mensual se acredita en una tarjeta prepaga destinada exclusivamente a la compra de alimentos en comercios adheridos.

El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en agosto de 2025 asciende a $112.941 por hijo. ANSES retiene el 20% de este monto, por lo que el importe final por hijo es de $90.352,80 . Los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido presentando la Libreta AUH, que certifica el cumplimiento de los requisitos de salud y educación de los menores.

La Asignación por Embarazo se actualizó a $112.919,26 . Este beneficio apoya a las mujeres durante el período de gestación y busca garantizar el acceso a una alimentación adecuada.

Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

En agosto de 2025, la Tarjeta Alimentar cuenta con un refuerzo en los montos. Los nuevos valores son los siguientes: $52.250 para familias con 1 hijo o hija, $81.936 para familias con 2 hijos o hijas y $108.062 para familias con 3 o más hijos o hijas. La Tarjeta Alimentar se cobra automáticamente junto con la AUH

El Complemento Leche del Plan de los 1000 Días es otro beneficio que otorga ANSES. Esta prestación se paga automáticamente junto con la AUH y está destinado a hijos de hasta 3 años. En agosto de 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo. Este beneficio se activa de forma automática si el hijo tiene menos de 3 años y está registrado correctamente en ANSES.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar

Para cobrar la Tarjeta Alimentar, los beneficiarios deben verificar si está asignada automáticamente. ANSES suele asignar la Tarjeta Alimentar automáticamente a los titulares que cumplen con los requisitos y tienen la Libreta presentada. Los beneficiarios pueden consultar el estado y cobro ingresando a www.anses.gob.ar, accediendo a Mi ANSES con CUIL y clave, y verificando el estado del beneficio en la sección correspondiente.

En caso de no haber recibido la tarjeta, se puede gestionar la solicitud a través de ANSES, ya sea online o en oficinas, presentando DNI y constancia de Libreta. Es fundamental mantener actualizados los datos personales y familiares en ANSES para evitar inconvenientes.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto 2025

Las fechas de pago están organizadas de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)