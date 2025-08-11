ANSES comenzó los pagos a jubilados con aumento: cómo sigue el calendario de agosto 2025







De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones recibirán un incremento del 1,62%, correspondiente al dato de la inflación de mayo.

Como es habitual, el calendario de pagos de ANSES respeta la terminación del DNI de los beneifciarios. Depositphotos

El pasado viernes 8 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos correspondiente a este octavo mes del año. De esta manera, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, el organismo dirigido por Fernando Bearzi confirmó la entrega del bono de ingresos adicional de $70.000 a un cierto grupo de jubilados y pensionados. A continuación, conocé los detalles.

bonos-aumentos-y-fechas-todo-lo-que-los-jubilados-anses-deben-procesar-fin-ano.webp Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025 De acuerdo a la Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24.

El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, el organismo continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores:

Jubilación mínima: $384.305,37 ( $314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 ( $251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $290.013,76 ( $220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.081.261,17 a $2.114.977,6. Bono de $70.000 A través del Decreto 523/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional confirmó la continuidad del bono de ingresos adicional. Su objetivo es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales. Este refuerzo se entregará de manera directa junto con los haberes actualizados a los jubilados y pensionados, sin necesidad de realizar un trámite extra. Por su parte, tras el veto presidencial, su monto seguirá congelado. La ley proponía que subiera a $110.000 este mes. El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $314.305,37. En estos casos, el bono se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $384.305,37, recibirán un valor complementario hasta alcanzar esta suma. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto 2025 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminado en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto

