Intensa búsqueda de una mujer en Bariloche: confirmaron que se tomó un colectivo antes de desaparecer

La mujer desaparecida en Río Negro atravesaba un mal momento emocional, según allegados. La Policía provincial indicó que se fue mientras no estaba su marido y que es la cuarta vez que se va.

Este lunes se cumplieron tres días desde la última vez que Corte fue vista, luego de que se fuera de su hogar mientras su esposo Milton no estaba.

Analía Corte (52) , la mujer que es buscada en Río Negro desde el fin de semana, tomó un colectivo el viernes a las 11:18 en la zona del kilómetro 6 antes de desaparecer, según confirmó la empresa Mi Bus en las últimas horas. De momento, continúan los rastrillajes y los operativos para dar con su paradero.

La Policía de Río Negro, por su parte, señaló que al momento que Corte abordó el transporte público se encontraba en “buenas condiciones físicas” y vestida con ropa de abrigo. El próximo paso para las autoridades es descubrir dónde descendió de la unidad, para seguir más pistas.

Este lunes se cumplieron tres días desde la última vez que Corte fue vista, luego de que se fuera de su hogar mientras su esposo Milton no estaba. Las cámaras de seguridad, en tanto, no dieron indicios de a dónde se pudo haber dirigido.

La Comisaría 27° difundió las características físicas de la mujer para que la comunidad pueda distinguirla: contextura delgada; cabello negro con pocas canas, lacio y hasta los hombros; estatura aproximada de 1,65 metros; ojos castaños; tez trigueña blanca.

Embed - Ministerio de Seguridad y Justicia RN on Instagram: "La Comisaria 27° del Barrio Melipal solicita colaboración para dar con el paradero de Analía Corte, de 52 años de edad, quien está desaparecida desde este viernes a la mañana. Características físicas: Delgada, Color de cabello: oscuro negro/pocas canas, liso, hasta altura los hombros, Estatura: 1,65 mts aprox. Color de los ojos: castaños, Color de piel: trigueña blanca, sin rasgos físicos destacados Se ignora vestimenta al momento de ausentarse. Cualquier información Comunicarse al Comando de Emergencias 911, al Abonado Nro. 2944-442222 (fijo de la Comisaria 27°) o dar conocimiento a cualquier Unidad más próxima." View this post on Instagram

Asimismo, un amigo de su familia, Gabriel Bondel, precisó este domingo con el canal local El Seis TV: “Ella estaba emocionalmente mal y medicada. Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede. Hicimos la denuncia y la policía vino a colaborar”.

En el operativo también participa un equipo de búsqueda de Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Bariloche. Se encuentran trabajando más de 40 efectivos policiales de manera simultánea en distintas zonas y se sumaron perros especializados, grupos tácticos, brigadas rurales, montadas y equipos de rescate.

Corte atraviesa una depresión y su búsqueda "genera mucha angustia, mucha preocupación", expresó el vocero de la policía de Bariloche, Francisco Poppe, en diálogo con LN+: "Es la cuarta ocasión en la que se va, esta vez con la angustia de que se ha extendido mucho el plazo de poder hallarla", confesó.

analía corte desaparecida en Bariloche Corte atraviesa una depresión y su búsqueda "genera mucha angustia, mucha preocupación", expresó el vocero de la policía de Bariloche.

El portavoz, a su vez, dijo que la patología psiquiátrica de la mujer “seguramente” tenga que ver con la situación y pidió ayuda a los vecinos para que aportes sus cámaras de seguridad. Además, el Servicio de Prevención de Incendios Contra Incendios Forestales puso a disposición sus drones para la búsqueda.

Intensa búsqueda de una mujer desparecida hace tres días en Bariloche

El despliegue para localizar a Corte, desaparecida desde el viernes por la mañana en San Carlos de Bariloche, cuenta ahora con un refuerzo estratégico de personal. En la jornada de ayer, la llegada de perros adiestrados en seguimiento de rastros y de agentes de la Policía Federal Argentina permitió extender el perímetro de búsqueda.

Actualmente, los investigadores centran sus esfuerzos en las inmediaciones del barrio Rancho Grande y en el sector costero del lago Nahuel Huapi. Desde que se reportó la ausencia de Corte el pasado viernes a las 14 horas, la ciudad de Río Negro mantiene activo un protocolo de búsqueda que se rige por el ciclo de la luz diurna.

Los equipos de rescate inician sus tareas a las siete de la mañana y las dan por finalizadas a las 20 horas por razones de seguridad y visibilidad. El mando operativo está centralizado en la Comisaría 27, con el respaldo jerárquico del segundo jefe de la Unidad Regional Tercera y el jefe de la Zona Primera.