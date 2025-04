¿Aumenta el bono de $70.000 de ANSES en mayo 2025? Esto dijo el Gobierno

El gobierno aseguró que la ayuda a los jubilados va a seguir estando presente, pero no preveen aumentos.

Muchos jubilados y pensionados esperan saber qué pasará con el bono de $70.000 que da ANSES . El Gobierno ya dio detalles sobre el futuro de este extra, que es muy importante para muchos adultos mayores. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, explicó que no habrá aumentos en el bono debido a la situación económica del país .

La preocupación por el bono de ANSES es grande entre los beneficiarios, ya que este dinero extra les ayuda a enfrentar la inflación y el aumento del costo de vida. Aunque no habrá un aumento en el monto del bono, el Gobierno aseguró que seguirá apoyando a los jubilados y pensionados. Esta decisión es parte de una revisión más amplia del sistema previsional, acordada con el FMI.

El 38% de los adultos mayores asegura que sus ingresos no les alcanzan para vivir

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, había mencionado anteriormente que no había recursos para incrementar este monto, Francos confirmó que no habrá aumentos en el bono en los próximos meses.

¿Qué pasará con el bono para jubilados en mayo?

Guillermo Francos reafirmó que el bono de $70.000 permanecerá congelado y no se planean incrementos en el corto plazo. Esta decisión se enmarca en la revisión del sistema previsional, parte de las condiciones del nuevo acuerdo entre el Gobierno argentino y el FMI. El funcionario destacó que el Ministerio de Capital Humano está llevando a cabo un diagnóstico exhaustivo del sistema previsional para implementar una reforma en las jubilaciones.

Monto de las jubilaciones de ANSES en mayo 2025

A pesar de que el bono no verá incrementos, los haberes de los jubilados sí tendrán aumentos. Según el Decreto 274/2024, los montos de las jubilaciones y pensiones se actualizarán mensualmente en función de la inflación de los dos meses anteriores. Los jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que no superen el haber mínimo podrán acceder al bono de ANSES. Aquellos que perciban más recibirán un bono variable para alcanzar el monto que resulte de la jubilación mínima más los $70.000 adicionales.

Los montos en abril son los siguientes:

Jubilados que cobren $285.820 (haber mínimo) reciben un bono de $70.000.

Jubilados que cobren $295.820 reciben un bono de $60.000.

Jubilados que cobren $305.820 reciben un bono de $50.000.

Jubilados que cobren $315.820 reciben un bono de $40.000.

Jubilados que cobren $325.820 reciben un bono de $30.000.

Jubilados que cobren $335.820 reciben un bono de $20.000.

Jubilados que cobren $345.820 reciben un bono de $10.000.

Aunque el monto del bono se mantiene en $70.000, el tope de ingresos para acceder a este extra se actualizará mensualmente conforme aumente el haber mínimo.