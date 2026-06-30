Aumenta la Prestación por Desempleo a partir de julio y alcanza los $395.000 para todas estas personas

El beneficio incluye cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares gestionadas por ANSES y servicio de sepelio para el titular y su grupo familiar.

El beneficio se destina a trabajadores rurales registrados que se encuentren en situación legal de desempleo.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) confirmó una nueva actualización de la Prestación por Desempleo que comenzará a regir desde el 1 de julio de 2026 .

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La medida fue aprobada por el Cuerpo Directivo y se resolvió incrementar un 3,28% el beneficio correspondiente al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo ( SIPRED ). Con el ajuste, el beneficio alcanzará un monto máximo de $395.000 y un mínimo de $197.500 . A continuación, conocé los detalles.

El RENATRE oficializó un incremento del 3,28% para la Prestación por Desempleo, que comenzará a aplicarse desde julio. La decisión fue tomada por el Cuerpo Directivo del organismo durante una reunión realizada el 24 de junio , donde se analizó la evolución del sistema y la disponibilidad financiera para implementar la actualización.

Con esta suba, el beneficio mensual quedará fijado en un rango que va desde los $197.500 hasta los $395.000 , dependiendo de la situación de cada trabajador y de los aportes registrados durante su trayectoria laboral.

Además del monto mensual, el beneficio incluye cobertura médico-asistencial, asignaciones familiares gestionadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y servicio de sepelio para el titular y su grupo familiar mientras dure la prestación.

El organismo detalló que se mantiene vigente el esquema de adicionales para quienes residen en zonas desfavorables. En las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el incremento es del 20%, mientras que en Neuquén y Río Negro alcanza el 10%.

A quiénes alcanza la ayuda económica

La prestación del RENATRE está dirigida exclusivamente a trabajadores y trabajadoras rurales registrados que se encuentren en situación legal de desempleo dentro del territorio argentino.

Para poder acceder al beneficio, los titulares deberán tener un CUIL activo, estar debidamente inscripto en el organismo y haber perdido el empleo en condiciones que puedan acreditarse, como despido sin causa, finalización de contrato temporario, cierre de establecimiento o situaciones de fuerza mayor.

También es obligatorio solicitar la ayuda económica dentro de los 90 días posteriores al cese laboral, ya que fuera de ese plazo puede aplicarse un descuento en el monto correspondiente.

En cuanto a la antigüedad requerida, el esquema distingue dos situaciones:

Trabajadores/as rurales permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido

tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido Trabajadores/as temporarios, de temporada, y permanentes discontinuos: se deberá contar con los períodos declarados como empleado de 180 jornadas efectivas de trabajo dentro de los 36 meses anteriores al cese de la relación laboral/finalización de la temporada o ciclo de prestación de servicios.

El sistema excluye a quienes estén bajo modalidades como pasantías o becas, perciban otros ingresos laborales, se desempeñen como autónomos o monotributistas, o pertenezcan a regímenes no rurales, como empleo doméstico o administración pública.

El cobro se realiza mediante transferencia bancaria a una CBU a nombre del trabajador. En caso de no contar con cuenta, el RENATRE gestiona su apertura en el Banco Nación para garantizar el pago y el acceso a una tarjeta de débito.