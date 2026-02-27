Aumentan 5,78% los aranceles para prestaciones a personas con discapacidad

A través de la Resolución 340/2026, el Ministerio de Salud dispuso una actualización para febrero en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, calculada según el IPC del INDEC. Se mantiene además el adicional del 20% para la zona patagónica.

La norma también ratifica el reconocimiento de un adicional del 20% por zona desfavorable sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica.

El Ministerio de Salud formalizó este viernes un incremento del 5,78% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad , que se aplicará durante febrero. La decisión quedó plasmada en la Resolución 340/2026 , publicada en el Boletín Oficial .

La actualización alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y fue calculada sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, según los datos del INDEC . El ajuste rige sin distinción por tipo de prestación.

El detalle de los nuevos aranceles figura en el anexo técnico de la resolución, que lleva la firma del ministro Mario Lugones , entre los valores actualizados de febrero, en la Categoría A el módulo de Hogar Permanente pasa de $1.689.196,68 a $1.786.832,25 , mientras que el Centro de Día - Jornada Doble se eleva a $949.951,87 . En tanto, la prestación de Rehabilitación - Internación en categoría única asciende a $5.072.569,76 .

En la Categoría B , el Hogar Permanente se fija en $1.500.462,39 y el Centro Educativo Terapéutico - Jornada Doble en $895.902,80 . Por su parte, en la Categoría C , el Hogar Permanente alcanza los $1.193.305,94 .

La actualización alcanza al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y fue calculada en base al IPC de diciembre de 2025 y enero de 2026.

En los considerandos, el Ministerio recordó que la actualización se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que establece que el Directorio del sistema debe determinar los valores de las prestaciones a partir del 1° de enero de 2025 y contempla mecanismos de compensación vinculados a la evolución del IPC.

Cambios en el calendario de vacunación: el Ministerio de Salud adelantó la segunda dosis de la Triple Viral y modificó el esquema contra el sarampión

Frente al avance del sarampión en la región, el Ministerio de Salud de la Nación dispuso modificaciones en el Calendario Nacional de Vacunación y adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. La decisión se formalizó a través de la Resolución 339/2026, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de la nueva normativa, la primera dosis deberá aplicarse a los 12 meses de vida, mientras que la segunda se adelantará y se administrará entre los 15 y 18 meses, en lugar de aplicarse al ingreso escolar, como establecía el esquema previo.