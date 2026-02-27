ANSES actualiza las asignaciones familiares: cómo quedan los montos desde marzo + Seguir en









A través de la resolución 55/2026, el organismo oficializó los nuevos valores y topes de ingresos para trabajadores, monotributistas, jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales. La actualización rige desde marzo y excluye a la Ayuda Escolar, que se fijó por decreto aparte.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una actualización del 2,88% en los límites de ingresos, rangos y montos de las asignaciones familiares a partir de marzo de 2026. La medida fue formalizada mediante la resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a un amplio universo de beneficiarios del sistema de seguridad social.

El incremento impacta en trabajadores en relación de dependencia del sector público nacional y privado, monotributistas, titulares de prestaciones por desempleo y de la Ley sobre Riesgos de Trabajo, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), perceptores de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), así como en quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La actualización no incluye la Ayuda Escolar, cuyo esquema fue definido por separado mediante el decreto 115/2026.

Anses Asignaciones Jubilado Jubilación Familiares AUH La actualización de las asignaciones es de 2,88%. El ajuste se aplica en función de la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor que publica el INDEC. Además, la normativa ratifica que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.722.595, ese hogar queda excluido del cobro de asignaciones familiares, incluso si el total de ingresos no supera el tope general previsto en los anexos oficiales.

Los nuevos montos establecidos por ANSES En el caso de la asignación por hijo, para ingresos del grupo familiar de hasta $1.028.268, el monto general pasa a $66.414. Ese mismo valor se aplica en la Zona 1, mientras que en la Zona 2 asciende a $143.205, en la Zona 3 a $132.638 y en la Zona 4 a $143.205. Para ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055, la asignación general es de $44.799; en la Zona 1 se eleva a $59.167, en la Zona 2 a $88.621 y en las Zonas 3 y 4 a $117.851. Cuando el ingreso familiar se ubica entre $1.508.055,01 y $1.741.100, el monto general es de $27.097, con valores de $53.329 en Zona 1, $80.025 en Zona 2 y $106.497 en Zonas 3 y 4. Para ingresos entre $1.741.100,01 y $5.445.190, la asignación general queda en $13.980, mientras que en Zona 1 es de $27.335, en Zona 2 de $40.908 y en Zonas 3 y 4 de $54.128.

En cuanto a la asignación por hijo con discapacidad, para ingresos de hasta $1.028.268 el monto general se fija en $216.240, con $324.042 en Zona 2 y $431.930 en Zonas 3 y 4. Para el tramo de ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055, el valor general es de $152.975, que asciende a $208.587 en Zona 1, $312.578 en Zona 2 y $416.634 en Zonas 3 y 4. A partir de ingresos de $1.508.055,01, el monto general es de $96.547, con diferencias regionales que lo llevan a $200.828 en Zona 1, $300.993 en Zona 2 y $401.206 en Zonas 3 y 4. La asignación prenatal replica los mismos valores y escalas que la asignación por hijo, según cada rango de ingreso y zona geográfica. Por su parte, la asignación por nacimiento se fija en $77.414 para ingresos familiares de hasta $5.445.190, sin distinción por zona. La asignación por adopción asciende a $462.845 en todo el país para ese mismo tope de ingresos, mientras que la asignación por matrimonio queda establecida en $115.913, también uniforme en todas las regiones. Todos estos importes corresponden a los valores vigentes desde marzo de 2026, conforme al cuadro oficial difundido por la ANSES. Bono para jubilados y pensionados En paralelo, el organismo confirmó el pago de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados, tras la publicación del decreto 109/2026 en el Boletín Oficial. El refuerzo se suma a los otorgados desde 2024 con el objetivo de compensar el impacto de la inflación en los ingresos previsionales. Las disposiciones vigentes mantienen el esquema de ajustes mensuales para los haberes jubilatorios implementado desde julio de 2024, basado en la evolución del índice de precios informado por el INDEC.